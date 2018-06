Spearsová obtěžovala zápachem

Proto o sobě dává vědět aktivitami, nad nimiž občas zůstává rozum stát.

Přednedávnem se zviditelnila v luxusní losangeleské restauraci Picasso, jež se nachází v prostorách slavného Hotel-Casina Bellagio. Přišla v doprovodu oblíbeného čivavy Lacy Loo, kvůli němuž personál porušil pravidla, která zakazují vstup zvířat do tohoto zařízení.

Navíc si u nejznámějšího amerického pětihvězdičkového kuchaře a vlastníka restaurantu Juliana Serrana, jenž podstrojuje delikatesy pouze bohatým a slavným

celebritám, objednala pro čtyřnohého společníka speciálně připravený steak v přepočtu za více než 4000 korun.

Jeden z návštěvníků, který se stal očitým svědkem hněvu, který lomcoval proslulým kuchařským mistrem, komentoval její požadavek slovy: "Taková pohana pro jeho veliký talent!"

Libuje si v zápachu

Obdobně jako Julian Serrano zřejmě na Britney nezapomenou ani cestující letecké linky z Los Angeles do New Yorku, kteří měli tu čest být s ní a jejím manželem Kevinem Federlinem na jedné palubě. Poté, co si zpěvačka zula boty, začali si pasažéři stěžovat, že je linoucí se odér silně obtěžuje. "Byl to neuvěřitelný zápach," postěžoval si jeden z postižených listu The Sun.

Jedna z přítomných žen se obrátila na stewardku, aby sjednala nápravu. Letuška vyhověla její prosbě, poklepala Britney na rameno a slušně ji poprosila, aby se znovu obula. Oslovená prý zčervenala, zasmála se, a řekla, že nepříjemné aroma je třeba připsat výhradně na adresu bot. Když se do nich znovu vměstnala, všichni si úlevně oddechli.