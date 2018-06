Spearsová léčí deprese utrácením

Stihla si pořídit pár svršků předních módních návrhářů za 5,7 miliónů korun, šperky u Tiffanyho za 765 tisíc korun.

Ale ani svou pleť, vlasy a vůbec celé tělo nenechává na suchu. Za zkrášlovací prostředky a kúry utratí týdně bezmála 600 tisíc korun.



"Když jí letos v létě nepomohl divoký život plný mejdanů, rozhodla se nakupovat a hýčkat se," řekla zpěvaččina kamarádka britskému magazínu Star.

Z čeho se ve skutečnosti lečí?

Britney, která 2. prosince oslavila dvaadvacáté narozeniny, toho má za sebou mnoho, ale vedle úspěchů se v posledním roce dostavily i neúspěchy. Její nové album In The Zone bylo nevalně přijato kritikou a vlažně posluchači. - více zde

Britney začala mít zdravotní problémy, rozešla se před pár dny s tanečníkem Columbem Smithem, a pořád nemůže zapomenout na svou osudovou lásku, populárního zpěváka Justina Timberlakea. - více zde

Když se totiž nedávno v televizním interview moderátor otřel o Justina a jeho úspěchy v showbyznyse, Britney se neudržela a rozplakala se. Třebaže se s ní Timberlake rozešel před rokem.

Podle zpěvaččiných přátel je hlavní problém v tom, že Britney začala velmi toužit po dítěti, ale stále nemůže najít toho pravého.

Kvůli rodině obětuje kariéru

"Kdybych mohla snít, tak jasně, že budu čekat na nádherného prince, který o mě zavadí v restauraci, krásně se na mě usměje a bude ruka v rukávu. To se mi ale kvůli známému obličeji nemůže stát. Chci si najít manžela jako obyčejná americká holka a nikoliv jako světoznámá, bohatá a úspěšná hvězda," dodala Britney s tím, že kvůli dítěti je pak ochotna obětovat i kariéru.

Jako nejpozdější termín porodu si stanovila osmadvacet let. "To je ale ten nejposlednější termín. Když budu mít do té doby už dvě děti, určitě se nebudu zlobit. Nechápu rodiče, kteří se pro dítě rozhodnou třeba až kolem pětatřiceti. Od kamarádek vím, že není příjemné v patnácti vycházet s padesátiletými rodiči. Je to pak utrpení pro obě strany. Věkový odstup je příliš velký, což způsobuje jen samé nedorozumění, hádky a různý pohled na svět," svěřila se zpěvačka.