Spearsová je prý skutečně těhotná

"Má jasné známky těhotenství. Stačí se podívat na její bříško," přispěchal s odhalením americký novinář Norm Clarke.

Podle něj těhotenství nasvědčuje i fakt, že se Britney rozhodla vzít si pauzu ve zpívání a také přestala z ničeho nic kouřit.

"Britney už není holčička, brzy bude maminkou. Je těhotná. Myslím, že můžeme očekávat, že to každým dnem oficiálně oznámí," řekl Clarke.

"Ženy, které byly těhotné, mi jistě dají za pravdu a potvrdí mi, že se nemýlím. Britney je jako chodící příklad těhotné ženy. Má spoustu příznaků. Vzdala se cigaret a přestala pilovat svoji postavu v posilovně, skoncovala s dietami, rozměry její postavy ji teď příliš netrápí. Přerušila budování kariéry a má teď spoustu volného času, takže může relaxovat a prožít těhotenství v pohodě," dodal.

Pokud by se jeho prognóza vyplnila, udělala by třiadvacetiletá zpěvačka ze svého manžela Kevina Federlinea otce již třetího dítě, zatímco ona by byla prvorodičkou.

Kevin Federline má se svou bývalou přítelkyní Shar Jacksonovou tříletou dcerku Kori a osmiměsíčního syna Kaleba.