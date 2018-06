Spearsová chystá vlastní bulvární časopis

Zpěvaččín manžel Kevin Federline ji v nápadu podporuje a na přípravě se aktivně podílí.

Kevin prozradil časopisu Steppin´ Out, že s manželkou chystají časopis, který umožní celebritám vyjádřit své názory, aniž by je někdo před vydáním pozměnil, okrášlil, zatraktivnil či cenzuroval.

„Netýká se to jen nás. Bulvár vydává lži o každém. O každém píše falešné pravdy, otiskuje fotomontáže a cituje výpovědi naprosto smyšlených přátel a postav. Možná ne každý má s bulvárem tak drsné zkušenosti jako já a moje manželka, ale každý si to už zkusil,“ nechal se slyšet Federline.

„Myslím, že magazín, který plánujeme, by mohl hvězdy zaujmout. Myslím, že přijdou a budou chtít na našich stránkách odhalit pravdu. Nedělám si legraci. Je to něco, co bych chtěl opravdu dotáhnout s Britney až do konce,“ dodal Kevin.