Spearsová chodí s Johnem Cusackem

15:18 , aktualizováno 15:18

Je to jen několik málo dnů, co si Britney Spearsová v rozhovoru stěžovala, že stále hledá toho pravého muže, s nímž by ráda prožila celý život. Nyní zřejmě už někoho takového našla. Podle zpravodajů britského listu Daily Star totiž zpěvačka prožívá románek s hollywoodským lamačem ženských srdcí Johnem Cusackem.