Spearsová chce mít z manžela rapera

Lze jen stěží pochybovat o tom, že Kevin je výtečný tanečník, Britney však prohlásila, že "má báječný jemný vokál." A právě jímavý Kevinův hlas se má v rapu prosadit jako něco výjimečného.

"Britney chce, aby se stal uznávaným raperem. Prohlásila, že má na to prorazit," řekl novinářům zpěvaččin přítel.

Kdo by si myslel, že se Britney snaží splnit svému manželovi dávný sen, šeredně by se spletl. Kevinovi by sice nevadilo, kdyby jako raper prorazil, ale za vším stojí jeho choť. Zatímco se nedávno chtěla stát módní návrhářkou a režisérkou reklam, dnes věří, že prorazí jako manažerka svého muže. A rozhodla se z něj učinit světovou rapovou stálici.

Zpěvačka se prý sama zasazuje o to, aby Kevin byl jednou stejně slavný jako třeba Usher, Sean Combs nebo Ludacris. Ale i kdyby říši rapu a hip-hopu manželé nedobyli, pořád mají šanci pokořit svět módy. Za pár týdnů bychom se totiž měli dočkat jejich společné módní kolekce. Bude se jednat spíše o prét-a-porter konfekci, takže módní domy Dior ani Armani, skuteční tvůrci haute-couture, se z této zprávy asi nezhroutí.