Spearsová a Hiltonová jsou nejhůře oblékané celebrity

Společně se jim dostalo nálepky styluprostá a módně zakrnělá. "Dva hrášky v příliš rozhaleném lusku," šlehnul Blackwell kritickým slovem na adresu skrovně oděných dívek.



Blackwell, který už nepůsobí jako aktivní módní návrhář, ale nadále se ostrým jazykem strefuje do stylu oblékání celebrit, letos do svého v pořadí

už čtyřicátého sedmého žebříčku zařadil většinou celebrity zábavního průmyslu.



Charlesova Camilla je prý královská troska

Část jedovatých poznámek si schoval také pro Camillu Parkerovou-Bowlesovou, druhou manželku britského prince Charlese. "Staromódní vévodkyně vrací úder," píše Blackwell. "V kloboucích s peřím, které byly druhdy módním vrcholem, připomíná zkamenělého papouška z jurské doby. Královská troska."



Na třetí příčce skončila herečka Lindsay Lohanová, která podle Blackwella sklouzla z "pomilováníhodné k politováníhodné". Do Blackwellovy síně módní hanby se dále dostala Christina Aguilera, která je podle něj "oslňující zpěvačka", ale při oblékání jí chybí dobrý vkus. "Čistá bída, žádná třída."



Mariah Carey - královna kýče

Nelichotivý přídomek si vysloužila i zpěvačka Mariah Carey: "Mariah - královna katastrofálního kýče." Porotkyně v americké podobě začínajících zpěváků American Idol, dvaačtyřicetiletá Paula Abdulová, se letos dozvěděla, že je "padlý módní idol."



A herečka Sharon Stone se podobá "Cruelle DeVille, co v čele smečky utekla za kopečky" - zaveršoval kritik v narážce na film 100+1 dalmatinů.

Vlídnější tvář, pokud se ocenění módního vkusu týče, letos Blackwell ukázal herečkám Kate Winsletové, Katie Holmesové, Marcii Crossové, Angelině Jolieové a Barbře Streisandové.