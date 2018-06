Špatný týden Sámera Issy: dva zatčení, se kterými se znal

Do případu drogového dealera se nechtěně zapletly i další známé tváře, jejichž telefonní čísla se našla v mobilu zatčeného. Kromě Issy se museli k výslechu dostavit i modelka Agáta Hanychová či zpěvák Václav Noid Bárta.

"Podle vidění ho znám, dokonce jsem ho třikrát nechal vyhodit ze svých akcí, ze křtu desky i z oslavy narozenin. Že se u něj našlo mé prastaré telefonní číslo, nebyla asi žádná náhoda. Když často chodíte do barů v centru Prahy a stýkáte se tam se spoustou lidí, vaše telefonní čísla pak putují z mobilu do mobilu. Proto je tak často měním," řekl iDNES.cz Sámer Issa.

Tento týden se rovněž provalilo, že v poutech skončil i jistý dvaatřicetiletý muž, který se intimně stýkal s třináctiletou dívkou. Issovi před časem údajně financoval videoklip. "Byl jsem hostem nějaké akce, na které se asi podílel, do jeho soukromí mi vážně nic není," dodal Issa bez podrobností.

Charita pro děti

Zpěvákovi budiž útěchou, že mu mediální obraz vylepšují ty lepší skutky, ke kterým patří charitativní projekty. Spolu s ruskou mecenáškou Olgou Rusakovovou například podporuje děti z nadace Klokánek. Pravidelně se s nimi setkává i v pražské restauraci Fragola, kde je pro děti vždy připravené občerstvení i zábavný program.

"Jsme s mojí partnerkou Pavlou moc rádi, že nás Olga do své charity zapojila. Mám děti strašně rád a ještě radši dělám radost těm, kteří to v životě nemají lehké," uvedl Sámer s tím, že dostal dobrou životní lekci od svého bratra.

Sámer Issa s přítelkyní Pavlínou Dubnou a dětmi z Klokánku

Sámer Issa s dětmi z Klokánku

"Můj bratr měl dítě v necelých šestnácti, dnes má šestiletého syna, o kterého se spolu s ním starají naši rodiče. Jeho matka odešla do ciziny a Marwena nám tu nechala. Takže jsem na děti dost zvyklý. Na to vlastní bych si ale ještě pár let rád počkal," zdůraznil. Zatím si užívá radosti se svými čtyřnohými "dětmi", pitbulkou a pitbulím štěnětem. "Našel jsem čtyři štěňata v krabici u popelnic v Novém Boru. Jedno jsem si nechal a zbytku zařídil azyl. Takže mám teď doma takovou malou rodinku," uzavírá zpěvák.