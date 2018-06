Špatné léto televizní hvězdy

Image drsné vyšetřovatelky politiků v debatním pořadu televize Nova je pro Michaelu Jílkovou životní rolí. Absolventka herectví na konzervatoři ji hraje dobře. S tak velkým zápalem, že ty, kteří odmítli pozvání do jejího pořadu, v rozhovoru nazývá zakomplexovanými a nadřazenými zbabělci.



Tyhle urážky kolegů naštvaly ministra kultury Pavla Dostála tak, že veřejně zavzpomínal, kterak ho v roce 1989 coby dvacetiletá moderátorka udala organizátorům divadelního festivalu v Šumperku, protože ji pohoršilo, že tam šířil petici Několik vět. Dostála poté kvůli tomu vyšetřovala Státní bezpečnost.



Televizní hvězda se tak ocitla v podobné situaci jako hosté jejího programu, které se mnohdy snaží zaskočit otázkami na události milosrdně zapomenuté. „Co tím sledujete? Kdo vás pověřil, abyste o tom psal?“ reagovala na dotaz reportéra MF DNES. Poté řekla, že byla „mladá a blbá“.



Kdyby se takhle z odpovědi snažil vykroutit host jejího Kotle, ta by mu dala!

Budu zlou, nepříjemnou

Jaká je Michaela Jílková ve skutečnosti? Je stejně nekompromisní, jak to předvádí každý čtvrtek na obrazovce?



Lidé, kteří s ní pracovali nebo ji dobře znají, se vesměs shodují, že nejlépe ji asi vystihuje slovo sebevědomá. Nutno podotknout, že také schopná a pracovitá.

„Teď, když je starší, se výrazně zklidnila. Před pár lety na každou kritiku šéfa normálně práskla dveřmi,“ vzpomíná jeden z jejích televizních kolegů. „Vím, jsem neřízená střela,“ říká Jílková sama o sobě.



Je z ní cítit pýcha na vlastní postavení televizní hvězdy. Ráda zdůrazňuje, že podobu pořadu Kotel sama navrhla, dělá v něm dramaturga i moderátora. Podobné programy, při nichž občané dostávají možnost ve studiu dávat otázky politikům, nejsou v televizní produkci v různých zemích světa ničím výjimečným. Jílková se však rozhodla udělat z výslechu politika nablýskanou show. Světla, hudební znělky, teatrální gesta moderátorky a nespokojení lidé svezení autobusy z odlehlých koutů země dodali Kotli výjimečnost.



„Rozhodla jsem se, že budu zlou, nepříjemnou. Budu nosit dlouhé démonické pláště. Tento můj image nebyl diváky pochopen, což je moje vina, protože jsem se zmýlila, a tak jsem se rozhodla, že půjdu do jiné polohy. Zdůrazním svou ženskost,“ líčila v rozhovoru. Její barevné a obvykle lesklé textilní kreace, silné nalíčení, umné účesy a vyzývavé postoje se staly typickou součástí pořadu. Nutno podotknout, že v civilu se obléká decentněji a působí daleko půvabněji.



Stylizace do jakési pekelné ženy, která politiky „vaří v kotli“, u divácké obce komerční televize zabrala. U jiných se však coby novinářka spíše shodila. Například Milan Knížák nazval její pořad stokou, osobnosti jako Václav Havel, Petr Pithart či Otakar Motejl do něj odmítají přijít. Přesto je jasné, že Jílková je na vrcholu - Kotel se co do sledovanosti drží na předních příčkách.



Známou televizní osobností není poprvé. Po absolvování konzervatoře a roce v Českém rozhlase pracovala šest let v České televizi. Mladá reportérka, která dávala politikům dotěrné otázky, se v roce 1992 stala v porevoluční televizi nepřehlédnutelným zjevem. Začala moderovat diskusní pořad Duel, podílela se na publicistickém pořadu Karle, přepni to. Vrcholem novinářské kariéry v té době bylo její moderování pořadu o politice Aréna.



Oficiálním důvodem jejího odchodu byla mateřská dovolená. Její vztahy s kolegy a nadřízenými však byly značně napjaté. V jednom z rozhovorů si postěžovala, že si tehdejší vedení televize nepřálo, aby politický pořad moderovala žena v pokročilém stadiu těhotenství. Že se to prý nehodí. Jindy zase prohlásila, že narození syna Jakuba bylo vysvobozením z práce, která ji už nebavila. „Měla jsem asi deset šéfů a všichni si stěžovali, že jsem neřiditelná. Teď v Kristových letech vidím, že všude je chleba o dvou kůrkách,“ říká.

Celebrita z Novy

Stala se jednou z celebrit typických pro televizi Nova. Občas zazpívá a předvede divákům rozverný taneček v estrádě, často se objevuje ve společenských a bulvárních časopisech. Svěřuje se s tím, že vaření ji nebaví a nejraději je sama se synem na chalupě.



Své roli drsné ženy zůstala věrná i v prekérní situaci, kdy bulvární noviny přinesly na titulní straně její fotografii, na které byla úplně nahá. Šlo o zdařilou fotomontáž. Jílkové patřila pouze hlava, tělo propůjčila modelka. „Je na první pohled jasné, že to nejsem já. Mám mnohem lepší postavu,“ komentovala to.



Více ji potrápily články o jejích problémech v manželství s Vladimírem Dvořákem, synem bývalého televizního baviče. Dvanáctiletý vztah nyní končí rozvodem. A už se ví, s kým Michaela Jílková navázala nový vážný vztah. Třiačtyřicetiletý podnikatel Michal Voráček je mužem, který údajně splňuje všechny její představy o muži.



Moderátorka si pochvaluje štěstí, že bydlí v dvougeneračním domku se svými rodiči. Nebýt babičky, která hlídá syna, zvládala by prý každotýdenní přípravu na televizní pořad mnohem hůř. Příprava na výslech politika v Kotli jí totiž zabírá celý týden. „Celý rok trávím každý týden stejně. Koncem června si pak připadám tak vyčerpaná, že když v létě nevysíláme, teprve se ze všeho postupně vzpamatovávám,“ sdělila nedávno v jednom z rozhovorů.



Zkrátka, léto je opravdu špatné období.

Michaela Jílková Narodila se 30. března 1968 v Praze. Její otec Jan je dramatik, matka Eva herečka. V roce 1988 absolvovala hudebně dramatický obor na Státní konzervatoři v Praze. Od roku 1991 pracovala jako redaktorka v Českém rozhlase, o rok později v České televizi. Od roku 1998 je dramaturgyní a moderátorkou diskusního pořadu Kotel v televizi Nova. S manželem Vladimírem Dvořákem má pětiletého syna Jakuba.