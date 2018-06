Španělská princezna Letizia je děsně hubená, spekulace o nemoci popírá

13:51 , aktualizováno 13:51

Od té doby, co se Letizia v roce 2004 provdala do královské rodiny, pořád hubne. Už před šesti lety se objevilo podezření, že trpí anorexií. Královský palác to ale tenkrát popřel. Na slavnostním obědě, kde byl i herec Antonio Banderas s manželkou, španělská princezna znovu ukázala svoji až nezdravě hubenou postavu.