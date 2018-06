Nechodí na botox, brání španělskou královnu Letizii její sestra

„Mohu vám říci, že to není pravda. Letizia je přirozeně velmi krásná žena. Ví, že plastická chirurgie by jí jen uškodila. Je to něco, co nepotřebuje,“ řekla Telma.

Podle ní Letizia za svůj vzhled vděčí tomu, že pije denně tři litry vody a používá přírodní kosmetiku Biotulin. Té se přezdívá organický botox. Přírodní lokální anestetikum umí totiž vyhladit vrásky podobně jako toxický klobásový jed botox.

„Její tajemství je, že vlastně není žádné tajemství. Zcela odmítá botoxové ošetření a používá přírodní kosmetiku bez toxinů. Stejně jako miliony žen používá přírodní účinnou látku Biotulin. Tato látka se získává z rostliny plamatky zelené a vyhlazuje vrásky,“ říká sestra královny.

Letizia, kterou často podezírají i z anorexie (více zde), se podle sestry ve formě udržuje díky Iyengar józe (o ní více zde) a pomáhá jí i to, že nejí žádné sladkosti a tučné maso.

„Letizia cvičí deset let Iyengar jógu. V tomto druhu jógy se vše točí kolem správného držení těla, dýchání a perfektní osobní péči,“ dodala Telma.

Bývalá novinářka Letizia Ortizová si španělského prince Felipeho vzala v roce 2004. Mají dvě dcery, korunní princeznu Leonor (11) a princeznu Sofii (9). Její manžel se v roce 2014 po abdikaci svého otce stal španělským králem a Letizia královnou.

Španělský král Felipe VI., královna Letizia a jejich dcery: princezna Sofia a princezna Leonor (Palma de Mallorca, 5. srpna 2014):