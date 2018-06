Španělka koupila Slunce, chce vybírat daně od jeho uživatelů

Podle mezinárodního práva nemůže žádný obyvatel Země vlastnit planety. Nikomu ale zřejmě dosud nedošlo, že Slunce je také hvězda. Až Angele Duranové. Její právník podnikl veškeré kroky k registraci Slunce pod její jméno. Duranová je tak novou výhradní majitelkou naší životadárné hvězdy.

"Prozkoumala jsem to a zjistila, že ačkoli si lidé běžně kupují hvězdy, nikdo si ještě nekoupil Slunce v naší Sluneční soustavě, a že je Slunce volné, tak jsem toho využila. Můj právník se tomu smál, když vyplnil žádost, ale pak zjistil po poradě s úřady, že je to vlastně možné. Získala jsem tak certifikát, že jsem majitelkou Slunce, které je popsáno jako hvězda spektrálního typu G2 lokalizovaná ve středu Sluneční soustavy, asi 149 600 000 mil (239 milionů kilometrů) od Země," potvrdila médiím Duranová.

Co to znamená pro svět? To zatím nikdo neví, ale Duranová hodlá své vlastnictví zpeněžit. Chce prosadit, aby její "majetek" uznávaly všechny národy světa. Pokud se jí to podaří, zdaní solární energii.

"Plánuji, že zdaním uživatele solární energie. Použiji 50 procent z toho na sluneční státní rozpočet, 20 procent pro slunečné penzisty, dalších 20 procent pro výzkum a zdraví a 10 procent pro boj s hladem na Zemi," dodala Duranová.