Španělé mohou skórovat jako Beckham. Jeho portrét bude na kondomech

Spící David Beckham, jak ho zachytil Sam Taylor-Wood je jedním z obrázků, které budou zdobit kondomy v muzeu Thyssen-Bornemisza v Madridu.

Baronka Thyssenová, zakladatelka madridského muzea, se podle listu The Sun ihned snažila předejít možným negativním reakcím. "Není mi jasné, proč by to mělo kohokoliv pobuřovat. Je to způsob, jak sloučit umění a odpovědnost," prohlásila.

Kromě fotky Davida Beckhama, která byla poprvé vystavena v Londýně v roce 2004, budou na krabičkách s kondomy obrazy ze sbírky Erotovy slzy. Objeví se na nich díla Rodina, Rubense nebo Berniniho.

Není to poprvé, co jsou kondomy použity v umění, ale podle vedení muzea je to poprvé, co bude umění použito k prodeji kondomů. "Jsem katolička, ale myslím, že v této oblasti je třeba informovat. Je to rozhodně lepší způsob než pilulky," řekla baronka Thyssenová, bývalá královna krásy a sběratelka umění.

Že je tento způsob antikoncepce v módě, ukázala i přehlídka v Argentině, na které byly k vidění celé šaty z kondomů. Zajímavé modely vyrobené z pánských ochran předvedly modelky na akci Fashion for Life, která je součástí kampaně proti AIDS.

V poslední době se ovšem objevují i drsnější kampaně proti nechráněnému sexu. V Německu využili dokonce Hitlera nebo Stalina. Hamburská reklamní agentura Das Comitee vyrobila pro skupinu Regenbogen, která proti AIDS bojuje, klip zachycující ženu a muže, jak se svlékají a následně se oddávají sexu. Teprve v závěru kamera plně ukáže tvář muže. Je jím Adolf Hitler. Hned poté se objevuje nápis: "AIDS je masový vrah."