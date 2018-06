Spalte Paris Hiltonovou!

Stalo se to už víceméně před měsícem. Moderátorka televize MSNBC Mika Brzezinski si odmítla kazit ráno tím, že by ve zprávách jako hlavní událost podala propuštění Hiltonové z vězení. Prostě jí to přišlo banální, rozhodně ve srovnání s tím, že se republikánský senátor Richard Lugar postavil deklaraci prezidenta Bushe.

Jak se můžete sami přesvědčit ZDE (krátká verze) a ZDE (delší verze) , Mika Brezinski se nejdříve ošívá, pak se směje a následně odmítne zprávu přečíst. A protože už o hodinu později jí opět přišla do podkladů coby hlavní událost dne, rozhodla se s grácií opravdové dámy zprávu zapálit. Napotřetí už ji rovnou skartovala.

"Myslím, že už jsme všichni unavení předstíráním, že jde v případě Paris Hiltonové o něco důležitého," řekla později Brzezinski. "Navíc tušíme, že naši diváci sami nevěří, že tomu přikládáme nějakou váhu. Prostě si nemůžou myslet, že jsme tak blbí."

"Nemohla jsem se dostat přes první tři slova. Nebylo to hrané, plánované, prostě jsem si uvědomila, že jsme zašli už moc daleko, a najednou jsem se nemohla ovládnout. Kdybych tu zprávu přečetla, připadala bych si skutečně hloupě," cituje moderátorku server Aol News.

Konečně. Kdo by si hloupě nepřipadal... Takže to zkrátíme, protože i my si nechceme připadat hloupě. Hiltonová je tento týden na dovolené v Miami a koupala v moři se svým novým přítelem, co se údajně jmenuje Tyler a vlastní oděvní firmu. Vykouklo jí ňadro. Toť vše.