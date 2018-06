Spala Courtney Loveová s Russellem Crowem?

Konstatovala dokonce, že za jistých okolností by to bylo náramně zábavné čtení. Jenže skutečnost je údajně zcela jiná. Sex s Rusellem by podle Courtney zřejmě nebyl špatný, vždyť je to nádherný muž, ale Loveová noc prožitou s filmovým gladiátorem shromážděným novinářům popsala v docela jiných barvách.

Na začátku setkání bulvárních pisálků, na němž věci uvedla na pravou míru, se Courtney velice bavila, když řekla: "Autor té zprávy mě docela pobavil svými jakoby realistickými podrobnostmi, jenže já jsem ve skutečnosti s Rusellem psala poezii."

K mystifikaci došlo po udělování letošních Zlatých globů. Bývalá manželka Kurta Cobaina byla přistižena v jednom hotelu na předměstí Beverly Hills ve chvíli, kdy si do svého apartmá odváděla svalnatého herce a rockera v jedné osobě. Bulvární lovci senzací zavětřili, ale ve skutečnosti prý následoval absolutně nevinný večer.

"Pravda je, že jsme spolu nic neměli. Vy víte, co jsme opravdu dělali? Asi ano a to do všech podrobností, jak jsem se dočetla," ironicky pronesla Courtney na adresu spekulujících novinářů. "Odjeli jsme někam do soukromí a tam jsme brečeli. Navíc ve vedlejší místnosti sedělo minimálně dvacet bodyguardů. Bylo to něco naprosto neočekávaného. Oba jsme cítili v nitru hodně bolesti. Je pravda, že jsme si s Russelem jen nepovídali. Jenže my jsme psali poezii a přitom jsme plakali jak dvě malé děti. Přes slzy jsme občas ani neviděli," vysvětlila Courtney podrobnosti setkání s Russelem.

Závěrem zdůraznila, že oba na základě vnitřně prožívané bolesti objevili své schopnosti tvořit umění, konkrétně poezii. "A nakonec nám to vyneslo takovou pitomou fámu," zachmuřila se hollywoodská kráska.