Špagety jsou taky nudle!

Tuto šokující, avšak dobrou zprávu pro náš časopis obstarali koumáci nudlí. »Špagety jsou totiž nudlovitého tvaru,« řekl hlavní koumák nudlí, Miroslav Koumal. Celá naše redakce je štěstím bez sebe. Špagety jsou totiž nudlovitého tvaru, takže m usí patřit mezi nudle!Opsáno z časopisu Nudle,který ve Špindlerově Mlýně vydali Kateřina (12 let), Petra (11 let), Michaela (9 let) a Jan (9 let).