Spáchala sebevraždu poté, co jí syn zabil milenku

Devětatřicetiletou Sandru ubil William pětadevadesáti údery a pak ji částečně rozřezal. Její nohy vyhodil do popelnice, tělo zabalil do koberce a ukryl v hromadě uhlí na dvorku. Tam mrtvolu objevila jeho matka.



William u soudu v Newcastle vypověděl, že ho značně rozzuřilo, když se mu přiopilá Sandra začala nabízet. "Odmítl ji a ona mu na to řekla, že pokud by si měla vybrat, s kým žít, vždycky by si vybrala jeho matku," řekl u soudu advokát obviněného.



Ve třech žila rodina celých 16 let a po celou tu dobu měl William s milenkou své matky konflikty.



Dva týdny před hrůzným činem se William svěřil s úmyslem Sandru zabít svému příteli. Ten jeho slova nebral vážně, a tak ho ani nenapadlo, aby upozornil policii.