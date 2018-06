Soutěžící začali bojovat o čtvrt milionu korun

Do hlavní místnosti postupně přichází čtrnáct odvážlivců, kteří zde chtějí vydržet stejný počet dnů, a vyhrát tak čtvrt milionu korun.Vypadá to však tak, jako by soutěžící peníze nechtěli. "O to nejde. Mám kolem sebe ráda mladé lidi," zdůvodňuje svoji motivaci padesátiletá Věra Flašarová. V zápětí ale dodává, že by se jí vítězství velmi hodilo."Rozvedla jsem se, takže nějaká ta koruna je třeba," pokračuje nejstarší účastnice. Její nový přítel jí prý nijak nevyčítal, že ho na čas opustila. "Fandí mi, ale neměl sám odvahu se přihlásit," říká. Ale to už jsou všichni oblečeni v červených tričkách. Na tvářích odvážných mužů a žen sice září úsměv, ale napětí se krátce před pátou hodinou stupňuje."Do soutěže jsem se přihlásil proto, že jsem se chtěl seznámit s novými lidmi a poznat zase něco jiného," říká sedmatřicetiletý, zatím svobodný Vladimír Gergel. I on je ale připraven bojovat až do konce a ukořistit nemalou finanční odměnu. Ani pro něj však nebyly peníze prvotní motivací. "Je to spíš takové dobré plus," podotýká už trochu zaraženě, protože teprve teď zjistil, že výloha nebude chráněna folií tak, aby soutěžícím zcela znemožnila pohled ven. Iluze soukromí bude asi dost chybět. "Snad si na to zvyknu," dodává.To už je však 17.00. Klání začíná a chumel nakupujících za výlohou se začíná dobře bavit. A aby bylo soukromí soutěžících narušeno dokonale, mohou kromě zákazníků Carrefouru sledovat jejich každý krok také majitelé internetu. V místnosti jsou totiž umístěny dvě kamery, před kterými se dá utéci jedině na záchod.