Soutěžící v britském X Factoru okřikovaly diváky a pak se popraly

Abbey a Lisa chtěly prorazit v talentové soutěži jako pěvecké duo Ablisa. Ačkoli je porotce Simon Cowell, přezdívaný kat, přivítal na pódiu velmi zdvořile a s úsměvem, pustily se nesmyslně do jeho kolegy v porotě, hudebního manažera Louise Walshe. "Říkala, že jste tlustý," prozradila sedmnáctiletá Lisa. "A já zas řekla, že je to starý pán. Sorry, ale je ve věku mého dědy," nešetřila teenagerka osmapadesátiletého porotce.

Ani jedna z dívek pak nebyla schopna odpovědět na otázku, proč se vlastně do soutěže přihlásily, což publikum odměnilo pohrdavým smíchem. "Mohli byste se mi přestat smát?" reagovala Lisa. Tím si ovšem diváky nenaklonila a když začal sál bučet, zakřičela už hlasitě: "Mlčte!".

V té chvíli se její kamarádka Abbey rozhodla z trapné situace uniknout. Vrazila Lise mikrofon a vypadalo to, že duo Ablisa ten den nezazpívá. A bylo by to tak lepší.

Abbey se naneštěstí nechala přemluvit, aby přeci jen vystoupila. Trapný pokus o duet však skončil znovu bučením a rozčilená Lisa prohlásila, že ji výrok poroty už nezajímá. Kolegyně chtěla její slova mírnit. "Samozřejmě, že nám záleží na tom, co teď řeknete, ona je jen trochu podrážděná," snažila se Abbey zachránit situaci.

Simon Cowell pak označil dívky za drzé a nevychované. Další porotkyně zpěvačka Natalia Imbruglia se snažila vyjádřit k jejich zpěvu, o kterém velmi diplomaticky prohlásila, že "nebyl nejlepší".

"A vy jste kdo?" reagovala na její hodnocení Lisa. To už bylo na Abbey příliš a dala své kamarádce pěstí. V zákulisí pak dívky musela odtrhávat ochranka. Simon Cowell jim ještě po asistentovi vzkázal, že nepostupují.