Miss Francie musí zvládnout vědomostní kvíz, Češky se bát nemusejí

Dívky na soutěži Miss Francie 2015, jejíž vítězka pojede na Miss World, musely v rámci castingu zodpovědět 40 vědomostních otázek z oblasti módy, sportu, filmu a také politiky. Musely také napsat v angličtině pět řádků o svém nejtrapnějším zážitku.

„Miss Francie je obrazem francouzského lidu a budou ji zvát do mnoha televizních pořadů a nebylo by dobré, kdybychom zvolili dívku, která nemá ponětí o tom, co se kolem ní děje,“ cituje bývalou vítězku soutěže a nynější šéfku Miss Francie Sylvii Tellierovou list The Local.

Česká Miss zavedení podobného kvízu neplánuje. Většina dívek, které se do soutěže hlásí, jsou středoškolské a vysokoškolské studentky.

„Jejich všeobecný rozhled a znalosti odpovídají vzdělání a znalostem studentů jejich věku. Součástí castingů i semifinále je pohovor s porotou. Pro postup je důležité uspět v tomto pohovoru, který ukáže, jak je dívka schopná vystupovat na veřejnosti, jak přemýšlí a jak se vyjadřuje,“ řekla Tereza Typoltová z České Miss.

Podle českých organizátorů zkoušení dívek z odpovědí na naučené otázky není nejlepší cesta, jak najít krásnou a charismatickou osobnost.

„V uplynulých ročnících jsme s finalistkami i vítězkami pracovali na rozvoji jejich komunikačních schopností. V tomto ročníku je čeká pod vedením patronky České Miss Ivy Kubelkové ještě více tréninků a školení, včetně například etikety a rétoriky,“ dodala Typoltová.

Výběr otázek z kvízu Miss Francie Dějepis a zeměpis Ve kterém roce padla Berlínská zeď?

Jaké je hlavní město Dominikánské republiky? Politika

Ve kterém roce končí pětileté funkční období prezidenta Françoise Hollandea?

Ve které zemi v roce 2010 začalo arabské jaro?

Ke které politické straně patří současný americký prezident? Aktuální dění a ekonomika

Co znamená zkratka ECB?

Ve kterém roce vstoupil Facebook na akciový trh? Móda

Se kterou luxusní značkou spolupracovali Karl Lagerfeld a Alexander Wang?

Kdo je poslední tváří Chanel No5?

Kdo je Candice Swanepoelová? Hudba

Kdo je Conchita Wurst?

Kdo zpívá píseň La Boheme?

Které americké popové hvězdě vyšlo v létě 2014 posmrtně album? Literatura

Jaké národnosti je autorka knih o Harrym Potterovi?

Kterou slavnou postavu stvořila Agatha Christie? Sport

Která země letos v létě vyřadila Francii na mistrovství světa v Brazílii?

Ve které zemi se konaly zimní olympijské hry 2014?

Který plavec vyhrál čtyři zlaté medaile na posledním mistrovství Evropy? Matematika a logika

Pokud jedete rychlostí 80 kilometrů za hodinu, jak dlouho trvá, než ujedete 60 kilometrů?

Kolik minut je 12 tisíc sekund? Miss World

Jaké národnosti je poslední vítězka Miss World?

Jak zní celé jméno Miss Francie 2009?

Měly by mít i české soutěžící vědomostní kvíz?