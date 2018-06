Soutěže miss 2009: podívejte se na nejkrásnější ženy a muže roku

Tím nej mužem v Čechách byl letos zvolen Martin Zach. Čtyřiadvacetiletý student z Vrchlabí zaujal porotu hlavně svou vypracovanou postavou a měl velkou šanci prorazit v modelingu jako jiní vítězové této soutěže. Přehlídkové molo je však to poslední, na co by teď Martin Zach myslel.

Den po soutěži si při skocích na lyžích do vody poranil krční páteř a ochrnul. Po operaci se mu zlepšila hybnost rukou a teď Martin Zach denně cvičí v rehabilitačním ústavu v Kladrubech, kde naučili chodit třeba herce Pavla Nového. Všichni doufají, že se Muž roku 2009 znovu postaví na nohy. čtěte také Zraněný Muž roku je na tom lépe, ukázal se na vozíku.

U českých královen krásy se na štěstí žádná velká tragédie neodehrála. Miss ČR se letos stala Aneta Vignerová. Střepy z žezla, které nechtěně rozbila pár minut po své korunovaci, jí přesto nepřinesly štěstí na světové soutěži Miss World, kde se neprobojovala ani do elitní šestnáctky. Navíc jí cestou domů zmizel kufr s nejcennějšími věcmi.

VIDEO: Vignerová přiletěla z Miss World chudší o čtvrt milionu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Úspěšnější byla letošní Česká miss Iveta Lutovská, která hájila barvy ČR na Miss Universe. V bahamské metropoli Nassau se probojovala mezi deset nejlepších.

Kromě hlavních soutěží královen krásy se v Čechách volí řada dalších miss a missis. Miss Junior se letos stala osmnáctiletá Hana Hegarová z Hranic na Moravě, missis 2009, tedy nejsympatičtější maminkou je Radana Vozňáková z Rychvaldu s osmiletým synem Davidem.

Poprvé letos svou královnu krásy vybírala i česká vietnamská menšina. Vyhrála osmnáctiletá studentka gymnázia z Prahy Nguyen Mai Anh, která se nejvíc těší, že se díky soutěži podívá do své rodné vlasti. čtěte také Čeští Vietnamci si zvolili svou královnu krásy.

Taky mužské soutěže krásy se rozrůstají. V Praze se letos vybíral Metrosexuál roku. Do jeho volby se zapojili i čtenáři iDNES.cz a s porotou se neshodli. Té se nejvíc líbil devětadvacetiletý student Aleš Mrkva, zatímco v naší anketě zvítězil třiadvacetiletý fitness trenér Vladimír Veverka.

Soutěží plastické krásky i transvestiti

Soutěže krásy se rozšiřují do všech oblastí a nemusí vůbec jít o krásu přirozenou. V Maďarsku byla letos poprvé zvolena Miss Plastic, jejíž největší předností je perfektní úprava zevnějšku od plastického chirurga. Vítězkou se stala dvaadvacetiletá Réka Urbanová, která má upravené poprsí.

V Thajsku proběhla volba té nejkrásnější ženy ze všech mužů. Uskutečnil se tu totiž už pátý ročník Miss International Queen, což je soutěž určená transsexuálům a transvestitům.

VIDEO: V Thajsku zvolili novou královnu krásy. Je to muž Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ne vždy se diváci shodnou s porotou na tom, která z dívek by měla korunku získat. V Srbsku svou letošní miss nazvali ošklivkou a dokonce ji chtěli svrhnout z trůnu. Jelena Markovičová se však nenechala pomlouvači znechutit a celá mediální kampaň jí nakonec pomohla k větší popularitě. čtěte také Ošklivá? Národ mě vidí jinak, říká málem svržená Miss Srbsko.

Skandály na soutěžích Miss

Nepříjemný šok zažila letos taky finalistka italské soutěže Miss Módy, která byla vyhlášena jako vítězka. Radost a dojetí však za pár minut vystřídaly slzy smutku, protože z produkce přišla zpráva, že v tabulce je chyba a skutečnou vítězkou je úplně jiná dívka.

Svou radost před zraky veřejnosti nemohla ukázat letošní Miss Rumunsko, protože byla kvůli prasečí chřipce volena on-line. Jedna z finalistek byla hospitalizována v nemocnici s virem A(H1N1), takže se krásky ocitli v karanténě. Organizátoři se proto rozhodli zvolit vítězku virtuálně.