SOUTĚŽ: Vyhrajte vstupenky na neveřejné natáčení Hlasu ČeskoSlovenska

Čtenáři Revue iDNES.cz budou mít příležitost usednout v publiku při natáčení posledních předtočených dílů Hlasu ČeskoSlovenska před přímými přenosy. Uvidí tak i to, co se do vysílání nedostane.

Soutěž Hlas ČeskoSlovenska začnou televize Nova a Markíza vysílat v neděli 12. února. V porotě pěvecké soutěže, v níž jde jen o hlas, zasednou Michal David, Dara Rolins, Pepa Vojtek a Rytmus. Ti budou poslouchat soutěžící, aniž by se na ně podívali.

Porota soutěže Hlas ČeskoSlovenska: Pepa Vojtek, Michal David, Dara Rolins a Rytmus

Pokud je přesvědčí jejich hlas, vezmou je pod svá křídla a budou je trénovat, aby měli co největší šanci soutěž vyhrát.

Do Hlasu ČeskoSlovenska vyslal portál iDNES.cz i dva zpěváky z řad svých čtenářů. Už od neděle tak můžete sledovat, jak dlouhá bude jejich cesta soutěží.