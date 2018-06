SOUTĚŽ: Uhodněte Suchánkovu reklamaci a vyhrajte tričko Partičky

Vyhrajte trička Partičky! Co reklamuje Michal Suchánek? a) latexové oblečení b) knihu Jaroslava Foglara c) tábornické potřeby

V hře Reklamace půjde samozřejmě o vrácení zakoupeného zboží. Co si ale vlastně Michal Suchánek pořídil, netuší ani on, ani Richard Genzer jako prodavač. Bude to časově náročné, ale o to vtipnější.

S touto hrou je spojena soutěžní otázka Revue iDNES.cz. Pozorně sledujte video a zkuste si tipnout, co by mohl Suchánek reklamovat. Odpovědi posílejte na adresu revue@idnes.cz. V pondělí 1. dubna z nich vylosujeme výherce. Jeho jméno a správnou odpověď najdete na našem Facebooku.

V novém díle Partičky uvidíte také hru Pár slov, která vás zavede na konkurz na hlavní postavy k muzikálu. Nebude chybět ani Rekvizita, při níž zjistíte, že s vysavačem se dají dělat neskutečné věci.

Dojde také na polské potraviny ve hře Překlad a úplně novou hrou bude Balet, díky které se přeneste do filmu Tenkrát na západě. Můžete se těšit na muže s harmonikou, krásnou dámu, barmana a kovboje. Kdo se ujme které role v tomto finálovém souboji v baletním provedení uvidíte v pondělí večer.