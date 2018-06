SOUTĚŽ: Chmela přišel na tiskovku jako známý fotbalista. Víte který?

Igor Chmela ovšem sám netuší, koho představuje. Musí na to přijít podle dotazů "novinářů". Poznáte to vy? Igor Chmela je - a) Lionel Messi. b) Petr Čech, nebo c) Cristiano Ronaldo.¨

Kromě Tiskovky uvidíte v pondělí hru Zvukové efekty, v níž bude Richard Genzer zvučit Michala Suchánka a Ondřej Sokol Igora Chmělu. Pak si Igor zahraje na kněze, ovšem jeho ego bude představovat Richard a zpovídat budou Ondřeje Sokola s vnitřním hlasem Michala Suchánka.

Uvidíte také novou hru Román, v níž má každý k má každý k dispozici jednu celou kapitolu. Název dílu zní Ondrova peněženka a bude to detektivka. Na závěr si ještě Pratička střihne rockovou operu Císařovy nové šaty.