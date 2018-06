SOUTĚŽ: Poznáte, koho nebo co předvádí Ondřej Sokol?

Ve hře Party má Michal Suchánek hádat, koho nebo co představují jeho tři kolegové. Hra, která dělá obvykle vrásky Richardu Genzerovi, pořádně potrápí i Michala Suchánka. To, že Richard představuje fatu morganu, pozná poměrně záhy. Horší už je to s kuchařem Jamiem Oliverem, kterého hraje Igor Chmela a s postavou Ondřeje Sokola.

Pokud podle indicií z ukázky poznáte, koho nebo co Ondřej představuje, napište nám to na adresu revue@idnes.cz a pět vylosovaných dostane odznaky a podpisové karty pořadu Partička.

Kromě hry Party vás v pondělí čeká Brechtovo divadlo s tématem Naschvály, které si vyvádějí dva běžci při závodech.

Ondřej Sokol a Michal Suchánek si pak zavzpomínají v rolích hokejistů na večírek z předchozí noci ve hře Jestli mi rozumíš, kdy musí vést dialog pomocí sportovních termínů.

Michal s Richardem pak půjdou na Detektor lži a na závěr zahraje Kapela Partička.