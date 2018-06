SOUTĚŽ: Poznáte, kterou známou osobnost hraje Richard Genzer?

Napište nám jméno postavy, kterou ve hře Party představuje Richard Genzer na e-mail revue@idnes.cz a můžete vyhrát černé tričko Partičky.

V minulém díle jste hádali spouštěč bláznovství Igora Chmely, kterým bylo slovo "je", uznali jsme ale i "je to", po kterém Igor Chmela začal hledat v publiku zloděje své peněženky.

V dalším dubnovém díle Partičky vám Michal Suchánek předvede, jak se domluvit s vekslákem Ondrou, když věty jejich dialogu musí vést postupně v abecedním pořadí: "Ahoj, nějaký marky? Bony spíš!"

Uvidíte hry Hodný a zlý policajt, Ruce, Příběh a taky novou hru To by nikdy neřekl, v níž se dozvíte, co by nikdy neřekl prezident Václav Klaus.