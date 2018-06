SOUTĚŽ: Poznejte spouštěč šílenství Igora Chmely v další Partičce

Michal Suchánek, Ondřej Sokol a Igor Chmela hrají ve hře Blázni trojici vědců výzkumného ústavu. Každou chvíli se ale zblázní.

Ondra se mění v country tanečníka, Michal Suchánek v trpícího vojáka v zajetí a Igor Chmela bere do hry i publikum.

Pokud vám z ukázky došlo, co Igorův stav spouští a co od diváků Partičky chce, pošlete nám to na adresu revue@idnes.cz a můžete vyhrát tričko Partičky. Své odpovědi můžete posílat do středy 28. března.

V minulé soutěži jste hádali situaci, kterou předváděli Richard Genzer a Ondřej Sokol.

Nejvíc vám to připomínalo hasiče, s nimiž mává hadice s vodou.

Často se v odpovědích objevovala také zaseklá vrtačka nebo dva rybáři s tučným úlovkem. Herci ale nebyli ani instalatéři, ani se neprojížděli na kolotoči na Matějské pouti. Předváděli mechaniky, kteří mění kola při závodech Formule 1. Tričko od nás vyhrála Daniela Nováková.