Soutěž o vstupenky byla vylosována!

V soutěži o vstupenky, na jejichž získání bylo potřeba odpovědět správně nejméně 10 z 12 otázek, se na našem počítači sešlo 203 správných odpovědí. Když jsme vyřadili nepodepsané odpovědi a několikanásobné zápisy od jednoho soutěžícího, zbylo v "osudí" 146 jmen. Počítač pak náhodným generováním vybral 10 výherců:

1) Michal Matejka (xmatm22@vse.cz)

2) Pavel Kuhn (pavel_kuhn@hp.com)

3) Lenka Horáková (lenka_horakova@hotmail.com)

4) Josef Trcka (xtrcka@hwlab.felk.cvut.cz)

5) Markéta Jezerská (artax@oku-je.cz)

6) Josef Svoboda (josef.svoboda@aero.cz)

7) Hana Víchová (hana.vichova@fpf.slu.cz)

8) Lucie Šrutová (srutova@natur.cuni.cz)

9) Věra Morávková (moravkovav@up.kladno-net.cz)

10) Karel Černý (kcerny@post.cz)

Se všemi výherci se tajemnice iDNES Petra Šustová spojí a bude je informovat, kde si mohou vstupenky vyzvednout. Kdyby se někdo z nich večírku nechtěl zúčastnit, máme v záloze vylosované ještě náhradníky, které případně oslovíme.

Možná je i iniciativa z druhé strany - kdo najde své jméno mezi výherci, může zatelefonovat na číslo (02) 2206 2147.

Vzpomínám, vzpomínáš..., vzpomínáte?

Program veselice ...Pamatuješ? 19:30 projekce filmu Vzpomínám, vzpomínáš..., vzpomínáte?



21:00 módní přehlídka



22:00 premiéra nového seriálu Vzpomínáme



23:00 Míč - televizní incenace představení divadla Sklep



24:00 Půlnoční překvapení

Organizátoři připravili veselici u příležitosti připravovaného dokumentárního seriálu o životním stylu 50. až 80. let, který navazuje na na úspěšný film Aleny Müllerové a Pavla Kouteckého Vzpomínám, vzpomínáš... vzpomínáte?

Večírek, na něž nebude možné jinde získat vstupenky, začne v 13. května v 19 hodin v kině MAT na Karlově náměstí.

Do večera se aktivně zapojí někteří členové divadla Sklep, například David Vávra. Kino MAT bude náležitě vyzdobeno, návštěvníci tam najdou dobové nástěnky, fotografie, plakáty, obaly od žvýkaček, knihovničku, sektorový nábytek.

Občerstvení bude "tuzexové", ale i klasické - z Jednoty a Vitany.

Připraven bude sestřih televizních zpráv a reklam znárodněných firem a družstev, hrát se budou hity 50. až 80. let a "Best of KSČ". U vchodu bude čekat překvapení, další perlička je přichystána na půlnoc.



Organizátoři žádají, aby všichni účastníci přišli ve stylovém oblečení.



Uslyšíte nezapomenutelné hity. Potkáte veksláka, pionýra, možná i estébáka. Najíte se v duchu minulosti a zaplatíte tuzexovými bony.



