Soutěž o čtvrt milionu se přiostřuje

Odstoupení další soutěžící, kterou se včera se sedmi zápornými hlasy stala šestadvacetiletá Leona Lukačovičová ze Zlína, totiž předcházely poměrně dramatické události.

O soutěži Osm mužů a šest žen ze Zlínska se nechalo od pátku 26. ledna na dva týdny zavřít do prosklené místnosti v obchodním středisku Centro ve Zlíně. Každý den musí jeden z nich odejít. Kdo vydrží nejdéle dostane peníze a věcné dary za čtvrt milionu korun. O vyřazení ze soutěže "Jeden musí z kola ven", která je inspirovaná v Německu populární soutěží Big Brother, rozhodují sami soutěžící. Pouze pokud dostanou nejneoblíbenější členové dočasné "rodiny" stejně hlasů, rozhoduje hlasování lidí na internetu. Mezi přihlášenými jsou tři bez práce, jedna žena je na mateřské a je mezi nimi i invalidní důchodce. Nejmladšímu účastníkovi je 20 let, nejstarší osadnicí je padesátiletá žena. Důvodem pro účast v soutěži je neopakovatelný zážitek, vyhrát peníze, zahnat nudu či zvědavost. Soutěžící mohou kolemjdoucí vidět skrz průhlednou "výkladní skříň", která je mezi běžnými obchody v nákupním středisku na okraji Zlína. Navíc je snímají dvě kamery, které je možné sledovat přes internet. Jsou v horních rozích místnosti, tak aby na ně nikdo nedosáhl. Soutěžící tak nemají po celých 14 dní absolutně žádné soukromí. Navíc nemohou mluvit s nikým jiným, než mezi sebou. Místnost, velká 16 krát 15 metrů, je skromně vybavena. 14 matrací s lampičkou, dva stoly, židle a v zákoutí sociální zařízení - dva záchody, umyvadlo a sprchový kout. Kromě toho jim tam hraje radio s jedinou stanicí Kiss Publikum, které je hlavním pořadatelem akce.

Kromě Lukačovičové dostal záporné hlasy v přímé volbě už pouze Jaromír Zikeš ze Žiliny, který nyní bydlí ve Zlíně. Asi druhý největší protivník odstoupivší dívky. Mnoho hezkých slov pro něj nemá.



"Připadal mi hrozně perverzní. Obtěžoval tam dívky a dával jim návrhy. I na mě to zkoušel se sexem. Bohužel pro něho se mu to nepodařilo," uvádí další z možných důvodů svého vyřazení.



Stejně jako všichni "odpadlíci" ani Lukačovičová nepotvrdila, že by v malé místnosti za prosklenou výlohou došlo k pohlavnímu styku.



Právě Zikeš však v přímých vstupech do vysílání Radia Kiss Publikum, což jediný kontakt soutěžících s okolím, naznačoval, že i sex už někteří soutěžící mezi sebou úspěšně vyzkoušeli. Jediná koho se Lukačovičová zastává je Václav Kubeša, který byl vyřazen jako druhý.



"Viděli v něm velkou konkurenci, proto skončil. Já jsem ho zastala a také kvůli tomu mě začali nenávidět," říká.



Podle výše zmíněného ani podle osobních prognóz vyřazené dívky nebude soužití soutěžících vůbec klidné. A kdo půjde jako další z kola ven? "Oni přesně vědí, koho se chtějí zbavit. Já to vím také, ale nechci to říkat," dodává.



V pondělí večer a v úterý ráno se vyřazená blondýnka poprala s třiadvacetiletou brunetou Zlatkou Némethovou."Když jsem jí řekla, co si o ní myslím, tak na mě na záchodě skočila a držela mě u krku. Myslela si taky, že jsem ji den před tím napsala, ale to nebyla pravda. Chtěla se mi pomstít," popisuje atmosféru za výkladem Lukačovičvá, která tvrdí, že do žádné skupiny nepatří."Každý tam na každého háže špínu. Je to tam hrozné a jsem ráda, že už jsem z tama pryč. Ulevilo se mi," přiznává, když jí oči plavou v slzách.Zatímco se poděluje o první dojmy s novináři, bývalí spolubydlící na ni přes sklo vyplazují jazyk a její největší sokyně ukazuje papírek, kde je napsáno: "Vy tomu, co říká věříte? Proč by teda odešla když je tak dobrá."Možná proto, že je blondýna. "Říkali mi do očí, že blondýny v hlavě nic nemají," říká.



První dva lidé odpadli ze hry o víkendu



Jen co se soutěž Jeden musí z kola ven v pátek odpoledne úspěšně rozběhla, v neděli večer už má dva poražené. Jako první opustila v sobotu prosklenou místnost v Carrefouru dvacetiletá Karla Dorazilová z Přerova.



O jejím odstoupení nakonec rozhodla až veřejnost na internetu, protože v tajné volbě přímo mezi soutěžícími "získala" šest hlasů jako další účastník Miroslav Stoklasa. Stejně těsně, tedy až pomocí elektronického hlasování, se v neděli odpoledne rozhodlo o tom, že skupinu opustí dvaadvacetiletý Václav Kubeša z Otrokovic.



Jeho dočasní spolubydlící mu dali čtyři záporné body jako Zlatce Némethové. Na internetu ji však suverénně porazil 52:8. Žádný z mladých lidí nebral vyřazení tragicky. Neskrývali ale ani rozladění. "Jsem z toho trochu rozpačitý, ale snažím se věc brát pozitivně. Je to hra," řekl krátce po odchodu z místnosti za výlohou Kubeša. Podle jeho názoru byla forma vzájemného hlasování mezi soutěžícími zvolena nešťastně.

Jestliže totiž první odstupující mluvila o určitých třenicích mezi tehdy ještě čtrnácti lidmi, Václav Kubeša již mluvil o třech názorově rozdílných táborech. Pomyslné pravici, levici a nezávislých.



"Na začátku jsme navrhovali, ať si sedneme do kruhu a každý dá hlas tomu, kdo sedí vedle něj. Rozhodnutí by potom bylo pouze na lidském davu. Odpadl by tím nepříjemný pocit z toho, že se s někým bavím a mezitím vím, že hlasuje proti mně. Taková přetvářka mi vadí," říká Kubeša. "Bohužel však původní návrh neprošel," podotýká.



"Následně se vytvořily dvě skupiny po šesti a dva byli nezávislí. Karla, která vypadla první, byla z jednoho tábora, já z druhého," popisuje vybíjení členů znesvářených klanů Kubeša. "A až bude jedna skupina zničená, začnou v té druhé mezi sebou," předpovídá. Vůbec by se nedivil, kdyby se posledních šest dohodlo a výhru si potom rozdělilo. Jako zvědavý a trochu škodolibý psycholog sleduje pohyb "rybek v akváriu" ředitel Radia Kiss Publikum Zdeněk Jurásek. Třenic se rozhodně neděsí.



"Daly se očekávat. Ale to je pouze jejich problém. Rozhodně se nebojím, že by osobní konflikty mohly přesáhnout únosnou míru," říká. Pocity zúčastněných ale údajně nejsou vůbec depresivní. Téměř do rána se tančí a v průběhu dne se debatuje. A aby se nálada přece jen trochu odlehčila, dostali soutěžící k obědu také malé pivo. Měli totiž vepřo-knedlo-zelo.