Soutěž Missis spěje do finále

A opět bylo na porotě, aby v neveřejném kole, které se o víkendu konalo v hotelu Golf v Mariánských Lázních vybrala dvanáct maminek s dětmi z Čech a dvanáct z Moravy (i s náhradnicemi), které se ještě letos utkají v českém s moravském finále.

Pět vítězek z každé dvanáctky se pak objeví v únoru příštího roku na televizní obrazovce v celostátním finále.

I letos si nenechal toto neveřejné kolo ujít režisér pořadu Antonín Vomáčka, aby se ujistil, že sympatických maminek a dětí je stále víc jak dost.

Tahle soutěž je trochu jiná, než podobné soutěže bývají. Nehodnotí se krása ani dokonalé křivky, ale sympatie a vztah, který je mezi maminkou a dítětem. Největší půvab soutěže samozřejmě je v bezprostřednosti dětí. Ty vždycky překvapí.

Soutěž Missis organizuje už dvanáct let producentské centrum Profil, mohou se jí zúčastnit matky do pětačtyřiceti let a děti od čtyř do osmnácti let.