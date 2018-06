Soutěž Miss Universe se stěhuje

Moonilala Hardeena podle vyjádření elektrických podniků zřejmě zasáhl elektrický výboj z rezervního generátoru umístěného u restaurace Pier One, kde se mělo dnešní finále soutěže konat. Obavy o bezpečnost krásek donutily ředitele slavnostní akce Carlose Johna, aby ji přemístil do Hotel and Convention Center v městečku Chaguaramas nepříliš vzdáleného od Port-of-Spain. "Bylo by to riskantní," prohlásil.Problémy s elektřinou trápí soutěž již delší dobu. Minulý týden se bývalý hangár americké armády, upravený pro předvedení "vesmírné krásy", během předběžných kol ponořil dvakrát do tmy.Korunku nové Miss Universe předá dnes její dosavadní držitelka Wendy Fitzwilliamová, pocházející právě z Trinidadu a Tobaga. Semifinalistky porota vybrala z 83 kandidátek již v pátek, jejich jména ale uchovává v tajnosti až do zahájení večerního show.Z dosavadních 47 "nejkrásnějších žen vesmíru" jich sedm pocházelo ze Spojených států, čtyři z Venezuely a tři z Kolumbie.Nyní ze hry rozhodně vypadává zástupkyně Guamu Tisha Heflinová, protože oficiální lékař soutěže zjistil, že je těhotná.Ostrovní úřady na soutěž vynaložily 13,5 miliónu dolarů. Přesto hoteliéři a obchodníci nezaznamenali očekávaný nárůst obratu. Vůdce místní muslimské komunity její příslušníky vyzval, aby soutěž z náboženských důvodů bojkotovali.Letošní vítězka získá plat 40.000 dolarů a luxusní apartmá v New Yorku na dobu svého ročního kralování, od sponzorů 22.500 dolarů v hotovosti, výukový program zaměřený na její kariéru, nabídky na hraní od společnosti CBS a samozřejmě kolekci šatů, šperků, zavazadel a kosmetiky.