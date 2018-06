Soutěž Miss kráva 2009 zná vítězku, je z Mělnicka

Miss kráva ČR pro rok 2009 pochází z 1. zemědělské a. s. Chorušice na Mělnicku. "Zaujala svým zjevem, ona je velmi, my tomu říkáme, vymazlená. Komunikovala s kolemjdoucími a tím si je získala," řekl prokurista firmy Miroslav Šlechta.

Karkulka je z plemene Red holštýn. Holštýnský skot je jedním z nejvyhledávanějších pro produkci mléka, ve stájích se však častěji objevují černo-bíle zbarvené holštýnky. Red holštýn je charakteristický červeno-bílou srstí.

Nejhezčí krávu mohli vybírat všichni návštěvníci - hlasovací kupon byl součástí vstupenky. Podle Šlechty uspěla Karkulka už loni na výstavě v Přerově. Má vynikající parametry ve všech oblastech, které se vizuálně posuzují: stavbu těla, takzvaný rámec, nohy i vemeno a jeho postavení.

Kromě ní do Brna přivezli majitelé z Chorušic další tři krávy a dvě jalovice. Podle prokuristy by se všechny uplatnily i v celoevropském klání, kde by se pohybovaly v první třetině. "Chtěl bych však upozornit, že tato zvířata z velké části půjdou zabít, pokud se nezvýší výkupní ceny mléka. Výroba mléka při této ceně je neudržitelná," řekl.

Chorušičtí dnes za litr suroviny dostávají 5,7 koruny. Jako adekvátní by brali osm korun. Podle Šlechty by takovou cenu měla garantovat Evropská unie. Pokud prý omezuje množství vyprodukovaného mléka kvótami, které hospodáři nesmějí překročit, měla by i zaručovat nejnižší výkupní cenu.