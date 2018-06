Soutěž krásy Miss 2004 má první finalistku

Východní Čechy jsou prvním krajem, který vyslal do finále svou královnu krásy. Mezi dvanácti dívkami zvítězila Monika Horáková, dvacetiletá studentka systémového inženýrství z Pardubic. Podle jednoho z porotců zaujala hlavně dokonalou postavou s mírami 92-61-91. Sama šťastná vítězka přiznala, že nejnáročnější byla promenáda v plavkách. „Měla jsem dojem, že mě všichni očima svlékají.“ Do Pardubic na první semifinále přijela zazpívat Lucie Bílá, která má být hostem všech kol. Večer moderoval Jakub Železný. Do finále postoupí automaticky vítězky všech šesti semifinálových kol. Kraje své favoritky vyberou v průběhu února, poslední večer se koná 2. března v Olomouci. Dívky na druhých až čtvrtých místech postoupí do baráže a porota z nich vybere šestici, která doplní počet finalistek na dvanáct. Finále Miss ČR se uskuteční 17. března v Karlových Varech.JDE DO FINÁLE Studentka Monika Horáková z Pardubic je první finalistkou letošní soutěže o královnu krásy. Své síly změří s dalšími jedenácti dívkami 17. března v Karlových Varech.