Sousedé fandili svojí SuperStar

V Anetin úspěch věřili v desetitisícových Říčanech dopředu snad všichni. Přestože venku foukal nepříjemný vítr, lidé vyrazili do ulic, aby drželi své favoritce palce.

Mnozí s lehkým srdcem oželeli i zápasy fotbalového mistrovství Evropy, jen aby dokázali, jak moc své rodačce fandí. Pro své sousedy byla Aneta SuperStar dávno předtím, než se náměstím rozlehla znělka oznamující, že přímý přenos z pražské Brumlovky začíná.

"Jasně že se tam zastavím. Anetě fandím, je přece od nás," tvrdil včera odpoledne Martin Skrčený.

U velkoplošných obrazovek na zdejším hlavním náměstí se začali scházet fanoušci už dvě hodiny před začátkem velkého večerního finále. Pod obrazovkou během neděle vyrostlo i pódium. Aby lidem ukrátila chvíle zbývající do začátku pořadu, připravila tu zdejší radnice nejrůznější soutěže pro diváky a diskotéku. Program dokázal vyplnit i noční nervózní čekání na vyhlášení vítězů. Rozpálit Anetiny fanoušky totiž přijela do Říčan skupina Maxim Turbulenc či Iveta Bartošová.

Ve dvacetitisícovém Jirkově na Chomutovsku, v bydlišti Šárky Vaňkové, vypadal včera podvečer stejně ospale jako v jakoukoliv jinou neděli. Nic nenasvědčovalo tomu, že jednu z místních čeká už za krátkou dobu vystoupení, které možná změní celý její život.

Jako by Šárčin neúspěch místní čekali. "Bylo škoda, že radnice nepodpořila Šárku víc, mohla finále přenášet na velkoplošnou obrazovku a třeba by dostala víc hlasů," litovala dívka v baru U Bulhara. "My jsme takové malé závistivé město."

David Brichta dokonce vítězství Anety nad Šárkou uvítal. "Když zavřu oči, slyším Anetu. Ona prostě zpívá líp než Šárka."

