Soumrak středomořského tuleně

Ve starověku byl tuleň středomořský (Monachus monachus) symbolem štěstí. Dnes by ho sám potřeboval notnou dávku, aby přežil. Toto zvíře patří mezi dvanáct nejvíce ohrožených živočišných druhů na světě, je nejohroženějším druhem žijícím v zemích Evropské unie a nejspíš brzy zmizí z mapy světa. Každý týden najdou vědci ze stanice Cap Blanc na severu Mauritánie na břehu moře další mrtvé tělo tuleně. Svou smrtící daň si vybírá jed saxitoxin z přemnožených řas, který se ukládá v mozku tuleňů, postupně jim paralyzuje svaly a zastavuje dýchání. Loni toxické řasy za tři měsíce zdecimovaly zdejší tulení kolonii. Ze sto padesáti jich zbyla polovina. Řasy jsou přitom jen posledním článkem v černé sérii neštěstí, která na tuleně dolehla. »Rybolov je nejprve připravil o zdroj potravy, rybáři pak na ně začali pořádat hon pod záminkou, že ohrožují jejich úlovky, a masivní turistika jim zničila jejich přirozené prostředí při mořském pobřeží,« vypočítává hlavní příčiny zkázy tuleňů ředitelka Agentury pro ochranu ohrožených druhů z francouzského ostrova Port-Cros Douania Soltanová. »Toxické řasy byly jen posledním hřebíčkem.« Tuleně rybáři lovili odjakživa, protože zvířata jim dávala to, co potřebovali - kůži, olej, maso, léky. Ale nikdy je nezabíjeli tak masivně, aby ohrozili existenci živočišného druhu. Vybíjet je začali, teprve když v nich pocítili konkurenci. T uleni se totiž živí rybami žijícími při pobřeží - právě těmi, které loví rybáři. »Chodili si do našich sítí jako do spižírny. Čekali, až budou plné, a pak si posloužili,« vzpomíná rybář Nino ze sardinské Scandoly na dobu před třiceti lety, kdy se vracel z lovu s prázdnými sítěmi. Jednoho dne vzal do rukou pušku a začal tuleně zabíjet. Stejně jako ostatní rybáři. Douania Soltanová ovšem připomíná: »Za menší úlovky může stále větší znečištění moře, ale i sami rybáři. Ryby vylovili a nedali jim čas, aby se rozmnožily.« Na Korsice byli tuleni vyhubeni v šedesátých letech, na Sardinii o desetiletí později, za dalších deset let zmizeli z T uniska, Alžírska a Španělska. O zániku živočišného druhu, který kdysi obýval pobřežní oblasti Středozemního a Černého moře, africké břehy Atlantiku a žil i na Kanárských ostrovech a Madeiře, se poprvé začalo mluvit v roce 1978. V té době už měla celosvětová populace jen asi tisícovku kusů, deset let nato z ní zbyly dvě až tři stovky. Dnes jich není více než sto padesát. Kromě kolonie v Mauritánii žije pár jedinců ještě v pobřežních jeskyních na řeckých ostrovech.