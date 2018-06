Souloží ve výloze chce obchod zvýšit prodej

S nabídkou "veřejné" soulože souhlasil čtyřiadvacetiletý realitní agent Max a jeho dvaadvacetiletá přítelkyně Meg, která je vychovatelkou.



"Je to pro nás zajímavý experiment," řekl Max. "Chceme se přesvědčit,

jestli jsme schopni souložit před očima cizích lidí. Velmi se milujeme, ale žít spolu nemůžeme, protože oba bydlíme u rodičů. Nyní máme možnost být spolu dlouhou dobu. Jsem velmi rád, že mohu prožít celý týden ve společnosti své milované dívky," vysvětlil souhlas s kontroverzní show.



Ve výloze nebude nic jiného než obrovské dvoulůžko a automat na prezervativy. Jídlo a jiné potřebné věci budou Maxovi a Meg do výlohy donášeny.



Jiné zdroje zase uvádějí, že touto show chce jistý nonkonformní výtvarník

propagovat bezpečný sex, boj s pohlavními chorobami a svobodu uměleckého vyjádření. Chce prý tak upozornit na to, že sex v současné době je věc "strašná i obdivuhodná", že AIDS sice představuje hrozbu, ale společnost je "otevřená a sexuální".