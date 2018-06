Soukupová v newyorské špičce musela na přehlídku po svých

V New Yorku právě probíhá týden módy a rodačka z Karlových Varů téměř nesestoupí z předváděcích mol. Zejména Donna Karan si ji jako tvář svých přehlídek velmi oblíbila.

Jenže Soukupová je zároveň tváří české minerální vody a právě ta se s ní rozhodla natočit další televizní reklamu. Kvůli fashionweeku nesměla topmodelka opustit New York, takže produkce, štáby a technika za ní přiletěly z Milána a vizážisté z Prahy.

Natáčení se vleklo, svícení bylo komplikované a právě druhý natáčecí den pro karlovarskou minerálku měla Soukupová ve stanovený čas nasednout do přistavené limuzíny a ze studií odjet na přehlídku. Doprava zhoustla a topmodelka zůstala uvězněna v zácpě. Ve slunečních brýlích a černém plášti raději doběhla na místo pěkně pěšky. Začátek show se naštěstí zdržel jen o patnáct minut. "Bylo to děsně hektické, ale zvládli jsme to," řekla iDNES.cz Soukupová.

Topmodelka si před rokem koupila luxusní byt za několik desítek milionů korun přímo na Manhattanu. Díky své profesi a kontaktům patří mezi její známé miliardář Donald Trump či herečka Courtney Love (viz předchozí článek o Soukupové).

"Ta u mě byla před pár dny s dalšími přáteli. Pro zábavu jsem jim pustila svou reklamu na minerálku, ve kterém jsem loni kráčela skoro nahá po stole ve vodních šatech. Všichni byli naprosto nadšeni. Ale jestli bude stejně odvážná i nová reklama, neprozradím. Nechte se překvapit," dodala se smíchem Hana Soukupová.