Soukupová na Miss Earth sází stromy

Jsou to šaty vytvořené na základě národních symbolů a barev určité země a Petřiny se prý docela líbily. "Jsem spokojena, ale vítězka bude vyhlášena až na finálovém večeru," říká česká kráska a žertem dodává, že kostýmy některých dívek by se spíš hodily na maškarní ples.



V plavkách a nenalíčená

Česká reprezentantka se spolu s ostatními finalistkami v minulých dnech zúčastnila pohovorů s porotou, mimo jiné v plavkách ale také nenalíčená. "Tak se ukážou pravé tváře. Některé dívky chodily radši od rána ve slunečních brýlích. No a některé jsou děsně umělé," poznamenává Petra.

Hotelový pokoj sdílí s reprezentantkami Kanady a Egypta. "Je tu také zástupkyně Slovenska, ale nejsme spolu ve skupině. Ale občas si s ní popovídám. Alespoň si můžu pokecat česky," vypráví.

Petra sází stromy

Během příprav na Miss Earth Petra cestovala spolu s ostatními dívkami po Filipínách. "Navštěvovaly jsme různá městečka a vždycky nás tam vítali na radnici. Často jsme se fotily a chodily do škol. A sázely jsme také stromy. Mám na Filipínách deset stromků se svým jménem a také s názvem státu, který reprezentuji," říká Petra.



Miss Earth má v pořadatelské zemi velkou popularitu a tak se stávalo, že po celou cestu stáli lidé podél silnice, mávali kráskám a podávali jim ruce. "Někteří na mě dokonce volali jménem," vypráví udiveně česká kráska.

Finále prestižní mezinárodní soutěže Miss Earth zaměřené na celosvětovou ochranu a zlepšování životního prostředí se uskuteční dvacátého šestého listopadu. Každý rok je sleduje zhruba miliarda televizních diváků.