Soukupová je v kampani Versaceho

Fotografování pro Donatelu Versace probíhá v New Yorku právě dnes, v pátek 2. dubna. Autorem snímků bude prestižní módní fotograf Steven Meisel.

Po úspěchu pro značku Gucci, pro níž Hana exkluzívě předváděla i fotila reklamu na parfém Envy na sezonu jaro/léto 2004 a která se objeví co nevidět i u nás, je to další velký úspěch české hnědovlásky s modrýma očima. Brzy ji uvidíme i v kampani Christian Dior Make up.

Kariéra studentky střední keramické školy začala už v 15 letech. Nyní žije Soukupová v New Yorku. Na záliby jako je fotografování, malování, basket a kolečkové brusle, prý moc času nemá. Prestižní módní časopis Vogue ji vloni na podzim označil za třetí nejžádanější topmodelku současnosti a její hvězda stále stoupá.