Soukup junior kráčí ve šlépějích otce

Díky rodičům měl blízko k showbyznysu, do kterého před pár měsíci sám vplul. Napsal totiž hudbu k televiznímu seriálu On je žena, včetně ústřední písničky Mat dámou, kterou nazpívala Martina Balogová.

Do té doby měl přitom za sebou jenom pár skladeb pro svoji kapelu NightWork a ani nejmenší zkušenosti s filmovou muzikou. Navíc mu chybělo odborné vzdělání a hudba, kterou sám poslouchal, byla na hony vzdálená té, co měl vytvořit. Zadání z Novy totiž znělo: složit písničku, která by oslovila všechny generace, a k tomu spousty další filmové hudby.

"Znal jsem jenom dva scénáře, nic víc, a měl jsem odevzdat pět hudebních témat. Jenomže jsem nepochopil základní myšlenku, a tak jsem to musel nakonec celé předělat," vzpomíná na klopotné začátky, při kterých byl i jeho otec skeptický.

"On mne od toho zrazoval. Říkal, že to nikdy nedám dohromady," přiznává Soukup, který si právě v otcově nahrávacím studiu v osmnácti poprvé všechno osahal. Nakonec se pochlapil a Nově dodal pětatřicet minut hudby, kterou si tvůrci seriálu nasadili pod jednotlivé obrazy, a k tomu ústřední písničku.

Tím, že měl a má rodiče v porotě Česko hledá SuperStar, čelí František Soukup už rok a čtvrt stejnému dotazu: „Kdo vyhraje?“ A už rok a čtvrt prý odpovídá stejně: "Nevím."

Sám se do hry zapojil až s poslední desítkou finalistů, kdy dokonce Sámeru Issovi a Martině Balogové poslal hlasy. Teď ho zatím nezaujal nikdo. "Soutěžící v první sérii byli víc zábavní. Hodně se mi líbil třeba Sámer Issa. Dobře vypadal, dobře zpíval, věděl jsem, že se bude holkám líbit. A když jsem ho nedávno viděl na koncertě s tanečnicemi, přišlo mi to neokoukané."

S uznáním mluví i o Šárce Vaňkové. "Ta se podle mě proměnila z ošklivého káčátka v krasavici. A už tenkrát na mě působila, jako by byla známou osobou. Kdybych o ní nic nevěděl a pustil si televizi, tak bych o tom prostě nepochyboval."

V SuperStar dokonce objevil zpěváka - Patrika Jurdiče - pro svoji kapelu NightWork. V ní je ještě Jakub Prachař, syn známého herce Davida Prachaře, a Ruska Ludmila Vladimirovna Zubkova, o které Soukup starší prohlásil, že je pochodující sex.

František však zůstává vůči jejím půvabům imunní. Chodí totiž s Denisou Pavlíkovou, která hraje závodně tenis, a nedělá mu problémy být jí věrný. "Když mám někoho rád, tak se ho snažím mít rád," říká.

Právě proto, že soužití jeho rodičů bylo poněkud netradiční, usiluje o opak. Na dětství však nedá dopustit. "Měl jsem příjemné dětství. Žádný teror nebo brutální hádky u nás nebyly. Ani o milenkách jsem nevěděl," vzpomíná. "Jsem rád, že se rodiče nerozvedli a zůstali přátelé. S jejich partnery taky žádný problém nemám. Akorát, že jsou na mě moc mladí," říká.