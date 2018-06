Soudkyně Lohanové odstupuje od případu kvůli zaujatosti

"Soudkyně Marsha Revelová se případu vzdala 6. srpna, s účastníky soudního procesu jednala v nepřítomnosti prokurátora," uvedla mluvčí okresního prokurátora v Los Angeles Jane Robisonová.

Pochybnosti nad případem by nyní měl rozptýlit zástupce nejvyššího soudu Elden Fox, který případ bude mít nyní na starost.

Čtyřiadvacetiletá herečka Lindsay Lohanová je v současné době na rehabilitačnímu programu v Los Angeles, na němž by se během devadesáti dnů měla zbavit závislosti na alkoholu. Do léčebny nastoupila poté, co si odseděla 13 dnů za mřížemi za porušení pravidel podmíněného trestu, který vyfasovala za řízení pod vlivem alkoholu.

Mezi problematické a sporné body, kvůli kterým soudkyně Lohanové musela odstoupit, patří právě místo pobytu, kde herečka podstoupí současnou protialkoholní léčbu.

Lohanová byla považována za jednu z nejtalentovanějších mladých hereček poté, co natočila filmy jako Mezi námi děvčaty a Bobby. Po třech pobytech v odvykacím zařízení v roce 2007 ale její filmová kariéra začala upadat. V posledních letech na sebe poutala pozornost hlavně svými skandály, potížemi se zákony kvůli řízení v opilosti nebo různými drogovými delikty.