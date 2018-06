Soudce potěšil Britney, opět může ke svým dětem

"Jsme nesmírně potěšeni ze zlepšujícího se stavu a jsme velmi vděční za to, že soud konečně uznal tento pokrok," uvedli v oficiálním prohlášení manželé Jamie a Lynne Spearsovi, rodiče problematické hvězdy.

Federlinův právník Mark Vincent Kaplan pak na tiskové konferenci řekl, že opatrovnictví nadále leží plně na bedrech otce, ale matka má povolen přístup k dětem v širším rozsahu, než měla doposud.

"Soud dnes rozhodl a byla to nařízení, se kterými obě strany mohly ve většině souhlasit. Je to opatrný krok směrem kupředu. Pozorujeme teď progresi jejího stavu a konzistentní chování je něco, co Kevin vítá… Dětem se daří skvěle," uvedl Kaplan.

Britney teď prý může k synům Seanu Prestonovi a Jaydenu Jamesovi třikrát týdně, přičemž celý den stráví s dětmi v neděli 11. května, kdy se slaví Svátek matek.