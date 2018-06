Soud zamítl žalobu proti VyVoleným

„Když se ta nepříjemnost objevila a mluvil jsem o tom s kolegy z našeho týmu, velmi nás to mrzelo. Říkali jsme si ale, že i negativní reklama je reklama,“ říká Korec. - více o kauze zde

"Teď jsme ovšem všichni dostali báječnou zprávu, ze které máme velkou radost. V týmu se na sebe neustále usmíváme. Dnes ale budeme mít celý den doslova huby od ucha k uchu a určitě si najdeme čas abychom, práskli šampaňské,“ prozradil moderátor.

Petr: stratég bez srdce?

Na velké radovánky ale nemá tým VyVyvolených moc času. Projekt jede na plný plyn a situace v soutěžní vile se mění v každém okamžiku. Pozorovatelé už zřejmě odhalili první a velmi promyšlený útok.

„Jako stratég bez srdce, ale s dokonalým mozkem se projevil Petr. Snaží se k sobě všechny obyvatele vily připoutat a zároveň se snaží rozhodit jejich psychiku. To se například projevilo v okamžiku, když se Petr promyšleně začal s Honzou bavit o životě a jeho smyslu. Dotkl se jeho nejcitlivějšího tématu a to jsou rodiče. Drsňák Honza se při tom rozplakal,“ upozornil Vlastimil Korec.

„Zatím všichni Petrovi věří, protože nevidí to, co vidíme my. Prostě jedenáct milionů je jedenáct milionů. Pokud Petra včas neprokouknou, možná vyhraje. Myslím si ale, že tu masku Mirka Dušína dlouho nosit nevydrží a rupnou mu nervy. Potom by mohlo k něčemu dojít. Vítek nepůjde pro facku daleko a Petr se bude muset bránit. Koneckonců ani Honza není žádná měkota,“ dodal.

