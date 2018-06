V Americe předvolali k soudu kocoura, má zasedat v porotě

Majitelka kocoura Anna Espositová se nejprve úsměvný omyl snažila vysvětlit dopisem, v němž upozornila na fakt, že Tabby Sal je zvíře, tudíž nemluví a ani nerozumí anglicky. Připojila i potvrzení veterináře, v němž se uvádí, že je to "domácí krátkosrstý vykastrovaný kocour".

Soudní komisař jí ovšem odpověděl, že se na přelíčení 23. března Tabby Sal "musí dostavit".

"Když se ho zeptají, jestli je obžalovaný vinen, nebo nevinen, co má na to říct? Mňau?" reagovala na dopis Espositová, která tuší, kde chyba úředníků vznikla.

"Sal je členem rodiny, takže jsem ho při posledním sčítání lidu zapsala do formuláře do kolonky zvířata, ale očividně to zamotali," vysvětluje majitelka.