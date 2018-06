Soud: Otci s dcerou musí stačit internet

Soudu se konal poté, co bývalý manžel paní Kyron Henn-Leeové protestoval proti jejímu plánu odstěhovat se s devítiletou dcerou Katherine, kterou jí soud svěřil do péče, z New Jersey do kalifornského Brea, kde by měla lepší zaměstnání. Matka navrhla, že na internetu vytvoří webovou stránku, kde se Katherine bude moci s otcem scházet a komunikovat.

Otec tuto možnost odmítl, ale soud rozhodl, že internet může otci a dceři poskytnout tvůrčí a neotřelý způsob, jak zůstat ve vzájemném kontaktu. Setkávání přes internet s možností připojení kamery, tak aby se mohli otec s dcerou vidět, navíc nebude mít vliv na 66 dní v roce, které může otec s Katherine strávit.

David Levy, prezident americké Rady pro dětská práva, která se soustřeďuje na děti po rozvodu, soudí, že jde o první případ ve Spojených státech, kdy soud umožnil návštěvy rozvedeného rodiče s dítětem přes internet. Podle jeho názoru je ovšem toto rozhodnutí začátkem velmi problematického trendu. "Je to naprosto nepřijatelné. Ti rodiče přece nezplodili dítě přes internet," říká Levy.