Soud odložil spor Zapletala a Diany

"Pan Zapletal si chce pozvat další dva svědky, proto bylo jednání odročeno na 18. července," vysvětlila Diana.

O částce 750 tisíc korun, o níž se Zapletal soudí, se zatím nemluvilo. Napětí mezi bývalou Miss a ředitelem soutěže by se dalo krájet. "Pan Zapletal přišel když už jsem seděla v soudní síni. Pozdravili jsme se a po skončení si řekli na shledanou. Pan Zapletal se pak hned ponořil mezi dav novinářů," uvedla Diana.

Prezident soutěže zažaloval královnu krásy z roku 2001 dva a půl roku po jejím vítězství v soutěži za to, že porušila smlouvu a v erotickém časopise zveřejnila své akty. Zapletalova pořádající agentura APK 2 požaduje po modelce 750 tisíc korun. Částka by však podle něj mohla být i vyšší, až 1,5 milionu.

"Je to částka, kterou podle našich informací za fotografie dostala," vysvětlil prezident soutěže Miloš Zapletal, který je v případě vítězství rozhodnut věnovat peníze na charitu, konkrétně na konto výzkumu a prevence rakoviny prsu.

Aféra prý soutěž poškodila

Prezident soutěže tvrdí, že po aféře s pornofotkami ztratili jednoho reklamního partnera a další dva údajně museli k další spolupráci dlouho přemlouvat. Klání o královnu krásy podle něj navíc přišlo v následujícím roce o potencionální soutěžící. Do ročníku 2004 se prý přihlásilo asi o 35 až 40 procent dívek méně. "Jsme přesvědčeni, že tato aféra výrazně ovlivnila důvěru k této soutěži, důvěru soutěžících, respektive jejich rodičů," řekl Zapletal.

Právník Kobzanové Alexandr Kocián však tuto argumentaci odmítá. "To je nesmysl, jestli nějaký odliv byl, což zdaleka není průkazné, mohl to mít na svědomí slabší ročník populace, či to, že se třeba urodilo méně hezkých slečen, to nevím ani já, ani pan Zapletal," informoval Kocián.

Zapletal Dianu ignoroval

Kobzanová přišla k soudu v džínách, růžovém tílku a světlém sáčku. Novinářům zopakovala, že erotické snímky nafotila kvůli zajímavé finanční odměně. "Jestli máte pocit, že se někdo svléká pro radost a jen proto, aby ukázal, že zlobí, tak to ne," uvedla. Na Zapletala se v soudní síni významně usmívala, on ji však většinou zcela ignoroval. U soudu se znovu potkají v červenci, kdy chce soudkyně vyslechnout představitele firem, které buď sponzoring Miss odřekly, či odřeknutí zvažovaly.

Kobzanová, která po zveřejnění erotických snímků přišla o titul Miss i o korunku, sama zvažovala, že Zapletala zažaluje."Bude nám stačit výsledek tohoto soudu, slečna Kobzanová má dost své práce a nemá chuť se soudit s kdekým," řekl však její právník. Navíc to prý bývalou miss stojí zbytečné nervy.

Zapletal Kobzanovou označil za dosud nejproblematičtější miss v historii soutěže. Není však jediná, která mu dělá potíže. Kvůli fotkám v časopise Playboy uložil pokutu 100 000 korun také druhé vicemiss z roku 2001 Andree Vránové - Kloboučkové. "Pokutu nezaplatila, ale zatím jsme ji nežalovali," uvedl Zapletal.