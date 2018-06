Soud kvůli nehodě Dary Rolins byl plný emocí, ale bez zpěvačky

Po dvou měsících pokračoval výslechem svědků soud kvůli nehodě zpěvačky Dary Rolins. Tu zastupoval její advokát Robert Vladyka.

"Dnes se dokončil program, který byl a bude se zvažovat, které důkazy budou dále ještě provedeny. Výslechy jednotlivých znalců věc dnes trochu protáhly," řekl pro iDNES.cz Robert Vladyka.

Olga Rotreklová s dcerou (leden 2012)

Vdova po zesnulém motocyklistovi Olga Rotreklová během výpovědí znalců odmítavě kroutila hlavou a její dcera podle deníku Blesk vykřikla, že kdyby zpěvačka čuměla na cestu, její táta by pořád žil.

"Ze strany rodiny Rotreklových to bylo velmi emotivní. Zvláště když se projednával znalecký posudek pana doktora Berana, který ve svých závěrech uvádí, že některá zranění vznikla až dodatečně a nemají souvislost s dopravní nehodou. Toto prohlášení vyvolalo velmi emotivní projevy na straně pozůstalé paní Rotreklové," přiblížil situaci Vladyka.

Podle znalce v oboru silniční dopravy zpěvačka svým autem na málo přehledné silnici nevytvořila náhlou překážku a motocyklista na ni mohl reagovat. Jeho závěr, že výpověď Rolins považuje za technicky přijatelnou, soudkyně Zuzana Zápalková zpochybnila. Stejně tak s jeho výpočty a způsobem zpracování posudku nesouhlasili přítomní odborníci z Ústavu soudního inženýrství v Brně.

"Uvědomujete si, že váš posudek rozhoduje o lidských osudech?" upozornila znalce soudkyně Zápalková.



Znalec předvolaný obhajobou však na svých závěrech ohledně místa střetu automobilu s motocyklem trval, pouze připustil několik nepřesných vyjádření.

Z výslechů policistů, kteří nehodu vyšetřovali, vyšlo najevo, že v její dokumentaci byly nepřesnosti. Ty mohly podle obhajoby ovlivnit znalce, jejichž názory o místě střetu se rozcházejí. Protokol byl například opravován a některé fotografie z místa nehody dodány s časovou prodlevou.

Podle zástupců Ústavu soudního inženýrství bylo pochybení policie napraveno a výsledky svědčí o tom, že pokud by Rolins jela ve svém jízdním pruhu, s motocyklem by se minula.

Dara Rolins u soudu se svým právním zástupcem Robertem Vladykou (18. ledna 2012)

Podle znalce v oboru soudního lékařství, předvolaného obhajobou, smrt motocyklisty nastala vinou poúrazového šoku s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu oběti. Upozornil, že muž byl před příjezdem do nemocnice při vědomí a pitevní zprávu označil za neúplnou, nepřezkoumatelnou a vadnou. Proti tomu se ohradili zaměstnanci Ústřední vojenské nemocnice, kteří prováděli pitvu.

Jednání bylo několikrát přerušeno a soudkyně ho nakonec odročila na 16. května. Dalšího přelíčení by se měla už účastnit i zpěvačka. "Neznám její program, ale myslím, že tam bude," řekl advokát.

Rolins byla naposledy u soudu v lednu

Vdova u soudu v lednu prohlásila, že satisfakcí by pro ni bylo, kdyby zpěvačka přiznala vinu.

"Jsem ráda, že se to dostalo aspoň k soudu. Ať uzná, že se nekoukala na cestu a že nebrzdila, protože ho neviděla. To je jediný, o co jde. Kdyby jela 40 kilometrů za hodinu, zabrzdí na místě. Jestli se věnovala něčemu jinému, jak to tvrdím od začátku, tak to je její problém, že to nepřizná," řekla Rotreklová (více zde).



VIDEO: Dara Rolins u soudu kvůli smrtelné nehodě

Dara Rolins už několikrát zopakovala, že ji celá záležitost mrzí, ale nepočítá se žádným trestem.



"Mně je ta situace velmi líto. Mrzí mě i to, kam až se to po roce a půl dostalo, dnes to nebylo poslední šetření, takže to celé pokračuje dál," řekla pro iDNES.cz při odchodu od soudu v lednu.