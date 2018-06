Soud definitivně potrestal zpěváka Maxu za rvačku

Odvolací senát krajského soudu potvrdil v pondělí rozsudek nad ním a jeho známým Jiřím Polákem.

Proti dvouletému podmínečnému trestu odloženému na dva roky už se nemohou odvolat.

Podle soudu před dvěmi lety při rautu v ostravském hotelu Imperial napadli přítele finalistky soutěže Missis 2004 Martina Hejska, Maxa ho srazil na zem a kopal ho špičatou botou do těla. Maxa marně protestoval, že jen bránil Hejskovu družku Gabrielu Tauberestovou, kterou ten velmi surově bil. - více zde



„Hejsek sice incident vyvolal svým hulvátstvím, avšak ve chvíli, kdy Maxa zaútočil, jí už nic nehrozilo,“ prohlásil předseda senátu Pavel Dolinek. „Nešlo o nutnou obranu, ale o mstu za Hejskovo nevhodné chování,“ rozhodl.



Zpěvák Martin Maxa k odvolacímu řízení do Ostravy nedorazil. Minule nepřišel kvůli nemoci, v pondělí 3. dubna žádal prostřednictvím obhájce další odročení jednání, protože má natáčení v televizi. Soud mu už ale nevyhověl a odsoudil ho k podmínečnému trestu v nepřítomnosti.

Maxovu verzi, i když s odchylkami, potvrdilo asi deset lidí. I odvolací senát přesto uvěřil Martinu Hejskovi, který před zraky mnoha lidí uhodil u baru hotelu Imperial svou družku Gabrielu Tauberestovou. - více zde

„Hledali jsme v tomto případu pevný bod a našli jsme ho ve zprávě lékaře záchranné služby, který Hejska ošetřil po incidentu,“ uvedl předseda odvolacího senátu Pavel Dolinek.

„Z lékařské zprávy vyplývá, že utrpěl mnohočetné podlitiny na předloktí, ramenou, pažích a obličeji,“ řekl. Hejsek vypověděl, že ho Maxa napadl u výtahu. „Dáme mu do huby! Mlátí ženský!“ křičel prý Maxa, chytil ho do kravaty, až spadl a Maxa a někdo další ho kopal do těla i obličeje. Maxa měl prý špičaté kovbojské boty. Hejsek tvrdil, že si chránil obličej rukama. „A zjištěná zranění tomu přesně odpovídají,“ prohlásil Dolinek.

Maxa přiznal jen to, že Hejska napadl údery pěstí, avšak jen proto, aby zabránil dalšímu útoku na Tauberestovou. On i další svědci popisovali Hejskův útok na ženu jako velice brutální. „Hejsek vběhl do baru a několikrát ji udeřil pěstí. Pak ji chytil za vlasy a táhl k výtahu. Nemohl jsem se na to dívat,“ líčil Maxa.

Hejsek řekl, že dal Tauberestové jen jednu facku, a to proto, že se nevhodně chovala, byla opilá a nechala se osahávat Maxou. „To je nesmysl! Nemám to zapotřebí. Znal jsem ji sotva deset minut,“ hájil se Maxa, který opakoval, že se jen zachoval jako normální chlap a bránil ženu.

Senát uvěřil, že Tauberestová dostala pouze jednu či dvě facky. To tvrdila zpočátku i ona, pak ale výpověď změnila a líčila, že ji muž bil více a pokračoval ve výtahu a v pokoji. Uvedla, že předtím vypovídala jinak ze strachu z Hejska.

Lékařská zpráva, podle které měla Tauberestová po incidentu prasklý bubínek, podle soudu opět potvrzuje Hejskovu verzi. „Kdyby útok byl tak brutální, musela by utrpět jiná a vážnější zranění. Prasklý bubínek je typické zranění pro facku,“ řekl soudce. Míní, že svědci vnímali incident zveličeně a především, že rozhodují útok u výtahu vůbec neviděli. Až na člena ochranky náčelníka českého generálního štábu, který bránil Hejska a jehož výpovědi soud zcela uvěřil.

Soudce vyloučil, že by šlo o nutnou obranu. „Ženě už další útok nehrozil! Reakce obžalovaných byla nepřiměřená,“ shrnul. Prohlásil, že Hejsek se sice k družce choval neomluvitelným způsobem, který je nicméně z mužského hlediska pochopitelný. „On hlídal dítě v pokoji, zatímco ona se bavila ve společnosti zpěváka,“ podotkl.

„Je to jako plivnutí do tváře spravedlnosti,“ komentoval rozhodnutí senátu Maxův obhájce Filip Bergl. „Po tomto rozsudku si každý rozmyslí, než se někoho zastane,“ míní.

Maxa složil o případu písničku. Soudkyni, která ho poprvé soudila, nazval nevlídnou šedou myší, která „trousí zlost z taláru“.