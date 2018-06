Dara Rolins dostala za nehodu podmínku, zpěvačka se odvolá

"S rozsudkem nesouhlasíme. Vzaly jsme si osmidenní lhůtu na rozmyšlenou a chceme se odvolat," potvrdila pro iDNES.cz manažerka zpěvačky Eva Skallová.

Pondělní stání bylo čtvrté v pořadí, kterého se Rolins účastnila osobně, a bylo emotivní. Nejdříve při čtení výpovědi soudního lékaře propukla v pláč vdova po Jindřichu Rotreklovi. Později se rozplakala také zpěvačka, která ale v minulosti několikrát prohlásila, že se cítí nevinná.

"Budu už poněkolikáté vypovídat. Je mi to samozřejmě velmi líto. To je asi vše, co můžu v tuto chvíli k tomu dodat," řekla iDNES.cz ještě před soudem Dara Rolins.



Případ se projednával od začátku s novou soudkyní a advokát rodiny Jindřicha Rotrekla znovu vyslýchal i zpěvačku.

Rolins při hlavním líčení uvedla, že byla před jízdou odpočatá, nepožila alkohol ani žádné léky. Cestu, kde se stala nehoda, prý dobře zná, jezdí tudy domů třikrát denně. Ve voze sice měla tříletou dceru, ale po celou dobu sledovala vozovku. Motocyklista se údajně objevil v jejím jízdním pruhu. Po nehodě byl při vědomí a zpěvačka zavolala záchranku. Její slova potvrdil svědek, který se pohyboval v místě nehody na kole.

Soudkyně však upozornila na rozpor v jejích výpovědích, když při prvním výslechu Rolins uvedla, že viděla motocyklistu na vzdálenost zhruba 50 metrů, později tvrdila, že ho neviděla vůbec.

Během závěrečné řeči promluvil zpěvaččin advokát Robert Vladyka a také zástupce poškozené Karel Friml, který od Rolins požadoval i plnou náhradu škody podle zákona a úhradu pohřbu.

Vdova Olga Rotreklová v minulosti několikrát prohlásila, že jí o peníze nejde, chce jen, aby zpěvačka přiznala vinu a omluvila se. Rolins prý rodinu po nehodě vůbec nekontaktovala. Zpěvačka jí však poslala omluvný dopis.

Dopis Dary Rolins Vážená paní R., ráda bych k oslovení přidala dobrý den, ale vím, že "dobrý" není a dlouho nebude, protože jste při sobotní tragické dopravní nehodě přišla o nejbližšího člověka. Nechci psát o tom, že ani pro mne "dobrý" není a už nikdy zcela nebude, protože i mě tato tragédie zasáhla tak, jako doposud nic v mém životě. Nevím, jak přijmete tyto moje řádky, které píši, abych Vám vyjádřila upřímnou soustrast a hluboké politování nad ztrátou Vašeho manžela, a které prosím berte také jako snahu o první kontakt s Vámi. Je pro mě těžké v této emočně vypjaté chvíli říkat či psát cokoli, a tak Vám znovu opakuji, že je mi skutečně opravdu nesmírně líto, co se při nehodě událo a jak to nezvratně změnilo Váš život a život Vaší rodiny. Na tomto místě cítím za potřebné Vás ujistit, že se nebudu vyhýbat jakékoliv zodpovědnosti, která z vyšetřování této tragédie vyplyne. Doufám, že přijmete tento můj dopis jako vyjádření opravdové upřímné soustrasti nad ztrátou Vašeho manžela. Je mi to hluboce líto. S úctou Darina Rolincová

Dara Rolins 10. července 2010 svým autem Mercedes-Benz srazila třiašedesátiletého Jindřicha Rotrekla, který v zatáčce pražské ulice V Šáreckém údolí jel na skútru. Muže převezli do pražské Ústřední vojenské nemocnice, kde však po třech hodinách zemřel.

Zpěvačka čelila obvinění už předloni. Státní zástupkyně však obvinění po její stížnosti stáhla pro nedostatek důkazů. O několik měsíců později ji však policie obvinila znovu, důvodem byl nový znalecký posudek, podle něhož jela v protisměru, a proto je za smrt řidiče zodpovědná.

Advokát zpěvačky Robert Vladyka nechal vypracovat další posudek, který potvrdil závěry toho prvního. Po odvolání soudkyně Zuzany Zápalkové kvůli podjatosti začal 9. července 2012 nový proces.