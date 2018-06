Patrasová: Felix z domu za milenkou nikdy neodešel. Lže, říká Novotný

"Pan Pavel Novotný napsal ve Spyi článek o tom, že jsem se zhroutila a že se manžel odstěhoval s kuframa z naší vily k sedmadvacetileté milence. Předmětem sporu je to, co tenhle článek způsobil v našem okolí. Takhle se ničí spousta lidí. Mě se to dotklo hodně, a to i psychicky," řekla iDNES.cz Dagmar Patrasová s tím, že víc o sporu mluvit nechce.

"Tento spor je odročen a nerada bych se vyjadřovala, než rozhodne paní soudkyně," dodala.

Pavel Novotný, který článek pustil do světa ještě jako šéfredaktor časopisu Spy, si ale za zveřejněnými informacemi stojí.

"Paní Patrasová samozřejmě lže. V reálu jí nejde o čest. Svého manžela a jeho úlety má dokonale zmapovány. Jde jí o peníze a vím i kdo a proč jí nabulíkoval, že je vhodná doba to na bulvár zkusit. Ať uspěje, či ne, vím, že moji lidé na té kauze odvedli dobrou práci. A ví to i pan Slováček, který s podáním žaloby dlouho váhal, neboť dobře ví, od koho jsme ty informace získali," uvedl pro iDNES.cz.

Pravdou je, že o Patrasové podobné články nevyšly poprvé, což i sama připouští.

"V tomhle směru jsem bard, podobné věci se v bulváru řešily mnohokrát. A život vždycky ukáže, jak to je. My jsme i dva roky po tom, co tenhle článek vyšel, pohromadě, což svědčí o tom, jak to skutečně je," doplnila manželka Felixe Slováčka s tím, že rodinné krize mají v jejich domácnosti zanedbatelný charakter.

Dáda Patrasová odmítá, že by její muž Felix Slováček někdy svou ženu opustil.

"Nikdy to u nás nebyla krize o odloučení, ale krize o drobných dohadech, třeba o tom, kdo chce kdy mít představení, jak si kdo přeje dovolenou a tak dále. To jsou naprosto banální věci, které se u nás odehrávají. Nikdy to nebylo tak, že bychom měli nějakou odluku. To naprosto vylučuju," prohlásila herečka.

Manželé Dagmar Patrasová a Felix Slováček požadují podle Pavla Novotného finanční odškodnění ve výši přesahující jeden milion korun.